"Красный сигнал тревоги". ООН подтвердила худшие оценки и прогнозы изменения климата

В январе 2024 года пала первая линия обороны из двух закрепленных в Парижском соглашении 2015 года. К началу февраля мир прожил первые в истории 12 месяцев с температурами выше доиндустриальных на полтора градуса.

Генсек ВМО Селеста Сауло приурочила выход доклада о состоянии климата на планете ко Всемирному метеорологическому дню 23 марта Фото: EPA

«Тревогу вызывает буквально каждый показатель, — сказал генсек ООН Антониу Гутерриш. — Некоторые значения не просто бьют, а сокрушают рекорды. И изменения ускоряются».

Температура у поверхности земли в 2023 году была примерно на 1,45 (±0,12)°C выше среднего значения доиндустриальной эпохи 1850–1900 годов, говорится в докладе. В целом 2023 год стал самым теплым за все 174 года наблюдений.

«Долгосрочное повышение глобальной температуры вызвано увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. Переход от условий „Ла-Нинья“ к „Эль-Ниньо“ в середине 2023 года способствовал быстрому росту температуры с 2022 по 2023 год», — говорится в документе.

ООН надеется, что выводы доклада помогут ускорить дискуссию о том, как эффективнее бороться с изменением климата на планете. Ее следующий раунд начнется уже на этой неделе.

В четверг в Копенгагене — впервые после дубайского СОР28 — соберется министерская встреча по вопросам климата.

Ученые и чиновники со всего мира начнут свежий раунд споров о том, какие повышенные обязательства могут взять на себя страны, чтобы нейтрализовать выбросы, перейти на возобновляемые источники энергии, притормозить потепление и дать будущим поколениям надежду избежать климатической катастрофы.