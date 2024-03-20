Видео ⟩ Передача: Ашераденс опасается, что налоговые поступления будут меньше запланированного

Министр подчеркнул, что вопрос дефицита госбюджета этого года очень важен, поскольку Еврокомиссия (ЕК) для управления финансами еврозоны ввела новый механизм, который в дальнейшем не только сконцентрируется на дефицитном вопросе, но и определит для стран новый механизм управления - будет установлено право для стран увеличивать или сокращать выплаты в течение следующих четырех лет.

"Если дефицит превысит 3%, мы можем оказаться в ситуации, когда нам предстоящие четыре года придется сокращать издержки - это будет так называемая процедура сокращения дефицита. Поэтому я очень серьезно отношусь к этому", - сказал Ашераденс, добавив, что дефицит бюджета в этом году должен быть удержан в размере 2,8-2,9% ВВП.

В частности, Ашераденс отметил, что сейчас очень внимательно мониторит ситуацию, так как прогнозы роста экономики снижаются, а также сокращается инфляция. "Сейчас я очень осторожен в том, будут ли получены налоговые поступления государства в том объеме, который запланирован", - сказал министр финансов.

Ашераденс также отметил, что налоги на рабочую силу в первые месяцы этого года исполняются очень хорошо, но поступления налога на добавленную стоимость выглядят не так хорошо.

Ранее сообщалось, что в 2024 году доходы консолидированного бюджета запланированы в размере неполных 14,5 миллиарда евро, расходы - чуть более 16,2 миллиарда евро, а дефицит общего правительственного бюджета запланирован на уровне 2,8% ВВП.

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