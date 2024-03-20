Видео ⟩ Передача: Ашераденс опасается, что налоговые поступления будут меньше запланированного

В Латвии дефицит бюджета в этом году необходимо удержать в размере 2,8-2,9% от внутреннего валового продукта (ВВП), сказал в среду в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (LTV) министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").
Министр подчеркнул, что вопрос дефицита госбюджета этого года очень важен, поскольку Еврокомиссия (ЕК) для управления финансами еврозоны ввела новый механизм, который в дальнейшем не только сконцентрируется на дефицитном вопросе, но и определит для стран новый механизм управления - будет установлено право для стран увеличивать или сокращать выплаты в течение следующих четырех лет.
"Если дефицит превысит 3%, мы можем оказаться в ситуации, когда нам предстоящие четыре года придется сокращать издержки - это будет так называемая процедура сокращения дефицита. Поэтому я очень серьезно отношусь к этому", - сказал Ашераденс, добавив, что дефицит бюджета в этом году должен быть удержан в размере 2,8-2,9% ВВП.
В частности, Ашераденс отметил, что сейчас очень внимательно мониторит ситуацию, так как прогнозы роста экономики снижаются, а также сокращается инфляция. "Сейчас я очень осторожен в том, будут ли получены налоговые поступления государства в том объеме, который запланирован", - сказал министр финансов.
Ашераденс также отметил, что налоги на рабочую силу в первые месяцы этого года исполняются очень хорошо, но поступления налога на добавленную стоимость выглядят не так хорошо.
Ранее сообщалось, что в 2024 году доходы консолидированного бюджета запланированы в размере неполных 14,5 миллиарда евро, расходы - чуть более 16,2 миллиарда евро, а дефицит общего правительственного бюджета запланирован на уровне 2,8% ВВП.
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