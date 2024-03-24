Он отмечает, что в настоящее время трудно предсказать, какими будут последствия этого события. Владимир Путин в своей речи попытался связать террористов с Украиной, и, вероятно, значительная часть населения России поверила или поверит в эту версию, но пока сложно сделать вывод о дальнейших действиях России.

Также на данный момент неясно, есть ли у России возможности для увеличения масштабов военных действий в Украине.

Анджанс отмечает, что Россия также может использовать теракт как ситуацию для улучшения отношений с Западом, указывая на необходимость сотрудничества между Россией и другими странами, поскольку терроризм - общий враг для всех.

После теракта Россия стала выглядеть немного более человечной, и люди в Европе сочувствуют россиянам, добавил Анджанс.

Как сообщалось, в пятницу вечером вооруженные злоумышленники открыли огонь в концертном зале в Красногорске, в 22 километрах от центра Москвы. Следственный комитет России подтвердил гибель 133 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Тем временем Россия продвигает версию о возможном "украинском следе", утверждая, что подозреваемые после преступления бежали в направлении российско-украинской границы и "поддерживали соответствующие контакты на украинской стороне". По данным ФСБ, они были задержаны в ночь на субботу в Брянской области по пути к границе.

Министерство иностранных дел Украины категорически отрицает обвинения российских официальных лиц в том, что Киев имеет отношение к теракту. Советник главы канцелярии президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина не причастна к этому событию.

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