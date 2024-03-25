"Никто не стучит!": иностранку поразила привычка жителей Эстонии

В группе Facebook для иностранцев, живущих в Таллинне, Вика из Венгрии написала, что удивляется, почему эстонцы не стучат в дверь в общественных туалетах, а хватаются за ручку. "Это странность, к которой я еще не привыкла", - говорит она. Многие комментаторы не согласны с ней, утверждая, что во многих местах нет обычая стучаться, пишет Rus.Postimees.