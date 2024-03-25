В орлином гнезде в Дурбе отложено первое яйцо

Прямой эфир: Гнездо морских орлов в Дурбе, Курземе

Согласно информации на сайте Латвийского фонда природы, это гнездовье известно только с 2014 года, когда было найдено первое гнездо пары, построенное на срубленной сосне.

В 2014 году пара орланов очень удачно гнездилась - это было одно из четырех известных в Латвии гнездовий орланов в тот год, когда выросли трое детенышей. В 2015 году орлы решили перебраться в новое гнездо и начали строить его на вершине стоявшей неподалеку старой ели, сломанной ветром или снегом. Вокруг места облома выросло несколько веток, образовавших место, пригодное для постройки гнезда на высоте около 25 метров.

Камеру разместили на одной из верхних веток в конце января - в то время, когда строительство гнезда только началось, что дало редкую возможность наблюдать за процессом создания нового гнезда - до сих пор камеры устанавливались в основном на гнезда орланов, обитаемые уже несколько лет.

Гнездо интересно тем, что обустроено на ели, поскольку орланы редко выбирают ель для гнездования - это лишь четвертое известное в Латвии гнездо, построенное на ели. Около половины всех гнезд орланов обустроены на соснах, треть на осинах и в меньшей степени на березах, черной ольхе и дубах.

На елях гнезда строятся обычно прямо на таких сломанных верхушках и обычно находятся высоко над землей. Самое высокое известное гнездо орланов в Латвии находится на территории Национального парка Кемери на высоте 31,5 метра над землей и также построено на ели.

Разместить систему мониторинга в этом гнезде помогли Янис Рудзитис (SIA Rewind) и Гиртс Страздиньш, в ее обслуживании помогали Марис и Лео с форума Dabasdati.lv, а также Лекс ван Дронгелен и Йелле Липс.

Передачу данных в сети 4G обеспечивает LMT.

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