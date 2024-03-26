В Эстонии распространяется заражающий собак сердечный червь

По словам координатора исследования, младшего научного сотрудника кафедры биологического разнообразия и природного туризма Эстонского университета естественных наук и ветеринара Мааре Мыттус, паразит dirofilaria immitis является серьезным возбудителем заболевания, распространенность которого в популяции собак Эстонии до сих, вероятно, существенно недооценивали.

Dirofilaria immitis - это зоонозный (заражающий человека) круглый червь, главными организмами-хозяевами которого являются домашние и дикие хищники. Всего в мире в качестве видов-хозяев описано более 30 различных видов животных. Важную роль в жизненном цикле паразита играют переносчики, кровососущие комары, в организме которых происходит его промежуточное развитие и посредством которых личинки возбудителя попадают в хозяина.

По словам Мыттус, в ходе научной работы проанализировали истории болезни собак, диагностированных и получавших лечение от дирофилляриоза в клинике мелких животных Университета естественных наук, за период 2021-2022. "Мы диагностировали возбудителя и у тех домашних собак, которые никогда не бывали за пределами Эстонии - ни бывали в поездках, ни были ввезены к нам из других стран. Это подтвердило локальное распространение паразита", - сказала Мыттус.

Она пояснила, что в Эстонии еще более десяти лет назад выявили нуждающийся в аналогичных переносчиках, хозяевах и экологических условиях другой вид дирофилярии - dirofilaria repens. "Dirofilaria repens сейчас у наших домашних собак диагностируют сравнительно часто, и это побудило нас тщательнее исследовать распространение dirofilaria immitis в Эстонии", - сказала Мыттус.

Dirofilaria immitis широко распространен во многих регионах мира. В Европе паразит является эндемичным для Южной Европы, но его ареал активно расширяется на север.

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