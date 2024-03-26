Фото ⟩ На побережье обнаружен редкий тюленёнок

Сотрудник DAP Вилнис Скуя встретил на выходных одного такого редкого гостя на побережье Курземе. "Они самые маленькие из всех тюленей, причем если морда серой нерпы похожа на собачью, то профиль кольчатой ​​нерпы - на кошачий", - говорит Скуя.

Проект LIFE for Species, информирующий о распространении тюленей в Балтийском море, поясняет, что в начале XX века кольчатая нерпа была самым распространенным видом тюленей в Балтийском море, но из-за чрезмерной охоты популяция быстро сокращалась.

На данный момент самой большой угрозой является глобальное потепление, которое приводит к уменьшению количества морского льда. В Латвии кольчатая нерпа признана видом, находящимся под угрозой исчезновения.

Важно! Не всех тюленей нужно спасать!

Они отдыхают на пляже. Лишь в случае необходимости специалисты DAP выезжают к детенышу тюленя и, оценив ситуацию, принимают решение о дальнейших действиях - перемещении тюленя или доставке его в Рижский национальный зоопарк для восстановления.

Людям не разрешается самостоятельно спасать найденных на пляже тюленей! Это ставит под угрозу здоровье как животного, так и спасателя.

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