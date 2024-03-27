Как путешествовать в этом году и не остаться без штанов: советы эксперта по туризму

По мнению эксперта, невостребованные даты - отличное время для путешествия: "Время низкого сезона - это как правило, конец сезона или начало, а также не во время праздников или школьных каникул. В эти периоды туроператоры всегда понижают цены".

Дарья также рассказала о возможности так называемой "гарантии цены". По ее словам, у некоторых туристических операторов существует дополнительная услуга - "гарантия цены", которую можно приобрести за смешные деньги вместе с туристическим пакетом.

"Гарантия цены" позволяет значительно сэкономить стоимость уже приобретенного пакета. Но тут надо быть на чеку и отслеживать цену напрямую на сайте туроператора. Как только турист замечает, что цена упала хотя бы на 20 евро на его пакет (даты, отель, количество человек - все должно быть прежним), то тут же должен прислать скриншот с ценой своему агенту, после чего оператор незамедлительно опускает цену на уже приобретенный тур. И да, цена может упасть процентов на 30, а то и 40!", - объясняет Дарья.

Дарьяшкина советует приобретать туры только у профессионалов: "Да-да, именно так! Потому что профессиональный туристический агент, он же опытный: всегда ориентируется в ценах, всегда сможет проконсультировать и посоветовать тот или иной пакет, понимая, что именно сегодня и именно данное предложение по значительно более низкой цене, чем обычно".