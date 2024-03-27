Потребление природного газа в Латвии за два месяца выросло более чем на 40%

За первые два месяца 2024 года в Латвии было потреблено 3,263 тераватт-часа газа, тогда как за тот же период прошлого года - 2,318 тераватт-часа.

В январе потребление составило 1,932 тераватт-часа (+72,6%), а в феврале - 1,331 тераватт-часа (+11%).

Как сообщалось, в прошлом году объем потребления в Латвии природного газа уменьшился на 5,4% до 8,406 тераватт-часа.

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