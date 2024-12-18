Чтобы напомнить миру о несправедливой войне в Украине и призвать к пожертвованиям в поддержку борцов за победу Украины, латвийский альпинист Юрис Улманис, покоривший самые высокие вершины всех континентов, начал новую международную инициативу Sunflowers for Freedom - он отправится в экспедицию на географический Южный полюс в Антарктиде.
Фото ⟩ Латвийский земессарг отправится на Южный полюс, чтобы собрать пожертвования для Украины
Автор инициативы отправится в экспедицию 28 декабря 2024 года и выйдет на лед 3 января. Путешествие продлится около 16 дней, и за это время Юрис на лыжах проедет от 89-й широты до географического Южного полюса, куда доставит флаги Украины и Латвии.
Экспедицией в Антарктиду Юрис Улманис намерен привлечь внимание населения планеты к мужеству украинцев и напомнить им о необходимости помогать людям, которые сейчас борются за свою свободу. Сложный поход по ледникам будет символически отражать трудный путь Украины - борьбу с превосходством, мужество, преодоление трудностей, нежелание сдаваться. Таким образом капитан Земессардзе и преподаватель университета напомнит западным людям, живущим в мире, что украинцы сейчас, как никогда, нуждаются в помощи и поддержке.
"Не пережившим войну людям практически невозможно представить жизнь на разрушенной войной земле. Привычный быт разрушен. Близкие страдают и погибают. Такие проблемы мирного времени как сдача рабочих задач в определенное время или приобретение подарков перед Рождеством уже не кажутся проблемами. Их заменяет забота о выживании, продуктах питания и тепле. Неся на Южный полюс украинский флаг, который я уже принес на вершину Эвереста 17 мая 2023 года, я хочу призвать людей представить, какой будет их жизнь в течение длительного времени без теплого, уютного жилья, ресторанов, супермаркетов, автомобилей и других удобств, - рассказал Юрис Улманис о своем решении отправиться к экспедицию. - Если экспедиция воодушевит людей помогать, цель будет достигнута. Поэтому я призываю общество, предприятия и организации не оставаться в стороне и поддержать кампанию пожертвованиями, чтобы оказать реальную помощь народу Украины".
Каждый сторонник может внести свой вклад, пожертвовав деньги на медицинскую помощь жителям Украины на платформе для сбора средств UNITED24 ЗДЕСЬ. Платформа UNITED24, возглавляемая президентом Украины Владимиром Зеленским, обеспечивает простой и прозрачный способ сбора пожертвований, гарантируя, что каждый евро пойдет народу Украины и тем, кто нуждается в нем больше всего.
Юрис Улманис активно участвует в жизни Украины с начала войны в 2014 году, лично доставляя посылки с гуманитарной помощью украинским детям войны и украинским фронтовикам. Он также опубликовал книгу "Когда война становится личной", которая представляет собой эмоциональный рассказ о его переживаниях и потерях, связанных с войной в Украине. Книга издана на латышском, украинском и английском языках.
Юрис прошел испытание "7 вершин", достигнув высочайшей вершины на каждом континенте, в том числе поднявшись на Эверест в мае 2023 года и подняв там флаги Украины и Латвии. Он является автором книг "Дорога на Эверест, которая продолжается", "Мое горное откровение" и "В Гренландию за жемчужинами"
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!