Фото Латвийский земессарг отправится на Южный полюс, чтобы собрать пожертвования для Украины

Автор инициативы отправится в экспедицию 28 декабря 2024 года и выйдет на лед 3 января. Путешествие продлится около 16 дней, и за это время Юрис на лыжах проедет от 89-й широты до географического Южного полюса, куда доставит флаги Украины и Латвии.

Экспедицией в Антарктиду Юрис Улманис намерен привлечь внимание населения планеты к мужеству украинцев и напомнить им о необходимости помогать людям, которые сейчас борются за свою свободу. Сложный поход по ледникам будет символически отражать трудный путь Украины - борьбу с превосходством, мужество, преодоление трудностей, нежелание сдаваться. Таким образом капитан Земессардзе и преподаватель университета напомнит западным людям, живущим в мире, что украинцы сейчас, как никогда, нуждаются в помощи и поддержке.

"Не пережившим войну людям практически невозможно представить жизнь на разрушенной войной земле. Привычный быт разрушен. Близкие страдают и погибают. Такие проблемы мирного времени как сдача рабочих задач в определенное время или приобретение подарков перед Рождеством уже не кажутся проблемами. Их заменяет забота о выживании, продуктах питания и тепле. Неся на Южный полюс украинский флаг, который я уже принес на вершину Эвереста 17 мая 2023 года, я хочу призвать людей представить, какой будет их жизнь в течение длительного времени без теплого, уютного жилья, ресторанов, супермаркетов, автомобилей и других удобств, - рассказал Юрис Улманис о своем решении отправиться к экспедицию. - Если экспедиция воодушевит людей помогать, цель будет достигнута. Поэтому я призываю общество, предприятия и организации не оставаться в стороне и поддержать кампанию пожертвованиями, чтобы оказать реальную помощь народу Украины".