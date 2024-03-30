Суд: штраф 23 650 евро и 100 часов общественных работ за спиленное дерево

В среду, 27 марта, Управление по уголовным делам Верховного суда (ВС) отказало в возбуждении кассационного делопроизводства, с которым вступает в силу обвинительный приговор по делу о вырубке векового дерева, которым мужчина был приговорен к общественным работам на 100 часов и штрафу в 23 650 евро.
Верховный суд отказал в возбуждении кассационного делопроизводства, так как было установлено, что защитник обвиняемого в основном повторил доводы кассационной жалобы, которые суд уже рассмотрел и мотивированно отклонил.
Суд аргументированно отверг версию подсудимого о том, что клен, указанный в обвинительном заключении, он срубил на основании выданного ему разрешения на вырубку деревьев. Суд установил, что данное разрешение выдано ранее по предоставленному ответчиком заявлению и разрешает устранение на землях сельскохозяйственного назначения растительности, а именно самосевных деревьев и кустарников, диаметр пней которых составляет менее 20 сантиметров.
Хотя этот документ разрешает вырубку и удаление опасных деревьев, обвиняемый знал, что он не разрешает вырубку клена, поскольку в последнем заявлении он просил разрешения на вырубку трех кленов.
После рассмотрения этого заявления было выдано разрешение на вырубку двух кленов, а в отношении клена, указанного в обвинительном заключении, было установлено, что он достиг размеров охраняемого дерева - векового - и будет зарегистрирован в базе Ozols - системе данных Управления охраны природы.
По мнению ответчика, по делу не доказано, что он получил решение муниципалитета в отношении находящегося в его владении векового дерева, вырубка которого запрещена, а также уведомление о том, как это решение может быть обжаловано, до момента, когда дерево было срублено. Ссылаясь на правовые нормы, суд отклонил этот довод обвиняемого, подчеркнув, что муниципалитет не обязан принимать отдельное решение для подтверждения статуса срубленного клена как векового дерева, поскольку этот статус определяется внешним нормативным актом, когда дерево достигает размеров, определенных законодательством. По этой причине решение вопроса о возможной вырубке векового дерева не входит в компетенцию муниципалитета.
Ответчик как лицо, имущество которого находится на территории природного парка, обязан осознавать, соблюдать условия и особенности управления таким имуществом, а при планировании любой деятельности, связанной с имуществом - ознакомиться с правовыми нормами.
По данным базы Ozols Управления охраны природы Латвии, сейчас зарегистрировано 19 717 деревьев, 12 тысяч из них - охраняемые деревья государственного значения. Даже если дерева нет в реестре, а оно достигло параметров, то считается вековым деревом и должно быть под охраной.
Генеральный директор Управления охраны природы Латвии Андрис Свиланс ранее в интервью порталу Rus.LSM объяснил, что это за параметры: "Это обхват ствола дерева на высоте 1,3 метра от корневой шейки, ну и второй параметр, по которому дерево может стать памятником природы, это высота. У каждого вида, конечно, эти параметры разные, потому что мы знаем, что дуб или липа могут вырасти очень большими, а рябина или граб, конечно, таких размеров никогда не достигнут".
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