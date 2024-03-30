Суд: штраф 23 650 евро и 100 часов общественных работ за спиленное дерево

Верховный суд отказал в возбуждении кассационного делопроизводства, так как было установлено, что защитник обвиняемого в основном повторил доводы кассационной жалобы, которые суд уже рассмотрел и мотивированно отклонил.

Суд аргументированно отверг версию подсудимого о том, что клен, указанный в обвинительном заключении, он срубил на основании выданного ему разрешения на вырубку деревьев. Суд установил, что данное разрешение выдано ранее по предоставленному ответчиком заявлению и разрешает устранение на землях сельскохозяйственного назначения растительности, а именно самосевных деревьев и кустарников, диаметр пней которых составляет менее 20 сантиметров.

Хотя этот документ разрешает вырубку и удаление опасных деревьев, обвиняемый знал, что он не разрешает вырубку клена, поскольку в последнем заявлении он просил разрешения на вырубку трех кленов.

После рассмотрения этого заявления было выдано разрешение на вырубку двух кленов, а в отношении клена, указанного в обвинительном заключении, было установлено, что он достиг размеров охраняемого дерева - векового - и будет зарегистрирован в базе Ozols - системе данных Управления охраны природы.