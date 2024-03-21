Фото ⟩ На острове Паста в Елгаве хозяйничают бобры

20 марта Марина в социальной сети Х опубликовала фотографии с острова Паста в Елгаве, где начали начали проявлять активность бобры.
Как женщина указала в ответах к посту, вокруг неповрежденных деревьев уже поставили решетки, чтобы они не пострадали от активных животных.
Как видно на опубликованных Мариной снимках, бобры не пожалели ни молодые, ни старые деревья.
Jelgavas ziņas: BOBR KURWA 🦫 pic.twitter.com/rKb4w097cA— Marinka 🇱🇻 (@Marina8oo8) March 20, 2024
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