Фото ⟩ На острове Паста в Елгаве хозяйничают бобры

Как женщина указала в ответах к посту, вокруг неповрежденных деревьев уже поставили решетки, чтобы они не пострадали от активных животных.

Как видно на опубликованных Мариной снимках, бобры не пожалели ни молодые, ни старые деревья.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!