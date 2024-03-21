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Фото ⟩ На острове Паста в Елгаве хозяйничают бобры

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Проделки бобров на острове Паста в Елгаве
Проделки бобров на острове Паста в Елгаве Фото: Marina8oo8/"X"

20 марта Марина в социальной сети Х опубликовала фотографии с острова Паста в Елгаве, где начали начали проявлять активность бобры.

Как женщина указала в ответах к посту, вокруг неповрежденных деревьев уже поставили решетки, чтобы они не пострадали от активных животных.

Как видно на опубликованных Мариной снимках, бобры не пожалели ни молодые, ни старые деревья.

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