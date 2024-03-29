ВИДЕО ⟩ Медведя в Эстонии застали за необычным занятием

Эстонское общество охотников поделилось в своих социальных сетях забавным видео, на котором медведь занимается йогой с покрышкой, пишет Limon.ee со ссылкой на Elu24.
"Трюки с покрышкой!" - пишет Эстонское общество охотников в социальных сетях. В ночь на вторник медведь в Харьюмаа продемонстрировал, как можно делать упражнения с шиной.
"Теперь мы знаем, почему покрышки относят в лес", - шутит один из комментаторов под постом. "Такое милое видео", - отмечает другой.
Смотрите видео:
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