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ВИДЕО ⟩ Медведя в Эстонии застали за необычным занятием

Limon.ee
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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis videost

Эстонское общество охотников поделилось в своих социальных сетях забавным видео, на котором медведь занимается йогой с покрышкой, пишет Limon.ee со ссылкой на Elu24.

"Трюки с покрышкой!" - пишет Эстонское общество охотников в социальных сетях. В ночь на вторник медведь в Харьюмаа продемонстрировал, как можно делать упражнения с шиной.

"Теперь мы знаем, почему покрышки относят в лес", - шутит один из комментаторов под постом. "Такое милое видео", - отмечает другой.

Смотрите видео:

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