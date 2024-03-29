Пятница, которая в этот раз очень похожа на субботу, подходит к концу. Впереди целых три выходных дня! Скорее всего, вы не сидели весь день в офисе и не особо следили за происходящим в Латвии и мира, поэтому ежедневная подборка от RUS TVNET - как раз для вас. Рассказываем коротко о главном за пятницу, 29 марта.
Главное за 29 марта ⟩ Крестный ход в Старой Риге, VDD провела беседы с жителями и советы на Пасху от SPKC
Новости Латвии:
Служба государственной безопасности (VDD) в прошлом году провела беседы с латвийцами, которые высказывали угрозы в адрес высших должностных лиц Латвии, говорится в отчете о деятельности службы.
В Страстную пятницу около тысячи священнослужителей и верующих разных христианских конфессий вышли на традиционный экуменический крестный ход в Старой Риге, отмечает агентство LETA.
Каждый год на Вентас-Румбе в Кулдиге происходит выступление рыбы - несколько недель она прыгает как сумасшедшая, после чего в водах снова наступает спокойствие. Началось оно и в этом году, пишет портал Apollo.lv.
В поле зрения Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) попал распространенный в Даугавпилсе буклет партии "Стабильности!" о войне, сообщает Латвийское телевидение.
Является ли Рижское латышское общество местом, где можно ставить постановки на русском языке? Такой вопрос получило Латвийское телевидение по поводу недавно показанного в доме общества театрализованного циркового представления на русском языке.
Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) объявило конкурс на должность руководителя отдела управления проектами, свидетельствует опубликованная LDz информация, сообщает агентство LETA.
В следующем году могут быть перенесены два рабочих дня - пятница, 2 мая, и понедельник, 17 ноября, говорится в проекте распоряжения, поданного на согласование Министерством благосостояния.
У водителя Эрвина возник конфликт с управляющим парковкой Park Expert - он считает, что не пользовался платной парковкой в Риге, однако компания это отвергает и назначила Эрвину штраф за несоблюдение правил парковки. Эрвин отказался платить за несуществующее нарушение. Вскоре его "навестил" взыскатель долгов, сообщает передача Bez Tabu.
В Рижском замке сегодня отмечают 20-летие вступления Латвии в НАТО, сообщил агентству LETA советник президента Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис.
Инцидент произошел в филиале банка в Старой Риге: иностранный гражданин начал выражать свое недовольство. Конфликт быстро приобрел громкий характер - чтобы урегулировать ситуацию, сотрудники филиала были вынуждены вызвать полицию, поскольку мужчина начал громить помещение, сообщает передача Degpunktā.
Студентка Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) Бригита Чирксте единственная открыто и публично заявила: "Одни из показаний были моими". Бригита осознает риски, и ей страшно. Сейчас она учится по программе "Эрасмус" во Флорентийской консерватории имени Луиджи Керубини, но через несколько месяцев вернется в Латвию, обратно в эпицентр скандала. Ничего же не закончилось.
В последнее время в группе Jugla и в отдельных постах в Facebook пользователи стали обращать внимание на ситуацию на Чертовом озере (Velnezers): в воде и на берегу водоема можно заметить много мертвой рыбы. RUS TVNET обратился за комментарием в Государственную службу окружающей среды (VVD), чтобы узнать, в чем дело.
За рубежом:
Басманный суд Москвы арестовал Назримада Лутфуллои по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" до 22 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда в пятницу, 29 марта.
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца журналистку SotaVision Антонину Фаворскую, которую обвинили в участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией. Фаворская регулярно освещала заседания судов с участием Алексея Навального, в том числе сняла политика на видео за день до его гибели.
Министры иностранных дел семи страны Центральной и Восточной Европы в пятницу выступили с совместным заявлением в связи с 20-й годовщиной присоединения их государств к НАТО.
Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что для передачи Украине ракет дальнего действия Taurus дальнейшие публичные дебаты не нужны, пишет dpa.
Военный из США погиб в среду на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал первое подробное интервью после назначения на эту должность в начале февраля. В нем он в числе прочего прокомментировал вопросы мобилизации украинцев, отступление из Авдеевки, возможность российского наступления на Харьков и отставку предыдущего главкома Валерия Залужного.
В южноафриканской провинции Лимпопо произошла автокатастрофа, в результате которой погибли 45 человек: с моста упал автобус с паломниками, направлявшимися из Ботсваны на пасхальную службу в город Мориа.
Банки Армении объявили в пятницу, 29 марта, что прекращают обработку транзакций с российскими платежными картами "Мир" на основании санкций Запада, введенных в отношении России, пишет AFP.
Эстонский маньяк 58-летний Василий Очкаленко, приговоренный к пожизненному заключению за попытки изнасилования и убийство маленьких девочек, хочет выйти на свободу. Однако бывший хаапсалуский полицейский, присутствовавший при задержании детоубийцы, не верит в его раскаяние. "Ни о каком раскаянии здесь не может быть и речи, если он тогда систематически убивал…"
Интересное чтиво:
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) предлагает жителям выбрать безопасные занятия на Пасху и обратить внимание на то, правильно ли хранятся и готовятся яйца на праздники.
Белые, коричневые, синие, зеленые, с пигментом и без - на рынке предлагается все больше цветных яиц, но лидерами стали именно зеленые тона.
Эстонское общество охотников поделилось в своих социальных сетях забавным видео, на котором медведь занимается йогой с покрышкой, пишет Limon.ee со ссылкой на Elu24.
29 марта открывается выставка Privée инфлюенсера и фотографа Агнии Григуле. За день до открытия TVNET+ смог увидеть ее эксклюзивно.
28 марта невеста латвийского биатлониста Андрея Расторгуева Надежда Гульбинская поделилась фотографиями со свадебной церемонии на Мальдивах. Ранее она говорила, что свадьба на Мальдивах - это ее мечта.
26 марта сборная Украины в польском городе Вроцлав обыграла команду Исландии и завоевала путёвку на чемпионат Европы по футболу. Перед началом игры болельщики стали свидетелями признания в любви в прямом эфире.
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