Главное за 29 марта ⟩ Крестный ход в Старой Риге, VDD провела беседы с жителями и советы на Пасху от SPKC

Эстонский маньяк 58-летний Василий Очкаленко, приговоренный к пожизненному заключению за попытки изнасилования и убийство маленьких девочек, хочет выйти на свободу. Однако бывший хаапсалуский полицейский, присутствовавший при задержании детоубийцы, не верит в его раскаяние. "Ни о каком раскаянии здесь не может быть и речи, если он тогда систематически убивал…"

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