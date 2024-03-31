Видео ⟩ Когда Škoda Vagonka должна передать оставшиеся электропоезда?

Ранее PV сообщал, что между компаниями подписано соглашение о продлении сроков поставки новых электропоездов до конца лета, а теперь установлена ​​конкретная дата.

PV добавил, что не следует забывать, что последствия вторжения России в Украину до сих пор не исчезли.

Как сообщили в PV, Škoda Vagonka передала 19 новых электропоездов, из них 17 используются для пассажирских перевозок, в том числе два электропоезда находятся в резерве, а еще два проходят динамические проверки.

Таким образом, до конца июля Škoda Vagonka должна поставить еще 13 новых электропоездов.

Как сообщалось, PV и Škoda Vagonka подписали соглашение о продлении сроков поставок новых электропоездов, которое предусматривает, что производитель должен осуществить поставку и передачу заказчику оставшихся новых электропоездов до конца лета текущего года.

Как сообщил и. о. руководителя PV Райтис Нешпорс, когда началось российское вторжение в Украину, и заказчику, и производителю было ясно, что война явно повлияет на выполнение договора, но изначально было сложно предсказать степень этого влияния.