А не завести ли кролика? Четыре причины, почему стоит все взвесить

3. Кролики живут долго, имейте в виду

Средняя продолжительность жизни кроликов составляет 8-12 лет.

Это означает, что им нужна правильная пища, подходящая среда обитания, ветеринарная помощь и компаньон на протяжении всей жизни.

Основная их пища – сено и трава. Они наиболее активны ранним утром и поздно вечером и часто могут быть очень шумными, особенно если им приходится проводить это время в клетке.

А поскольку их следует держать хотя бы парами, шума и хаоса у вас в доме будет вдвое больше.

4. Кролики не для детей

Ребенок не сможет заботиться о кролике должным образом. Это придется делать взрослому.

Животные не предназначены для того, чтобы учить детей сочувствию или ответственности.

Кроме того, кролики, как правило, не являются подходящими компаньонами для детей.

Дети часто не могут понять, что их поведение вызывает у животного большой стресс.

Кролики также могут поцарапать и укусить, когда они воспринимают человека как угрозу.

К сожалению, многие кролики, приобретенные на Пасху, оказываются в результате брошенными, или их сдают в приюты.

Прежде чем предложить животному дом, хорошо подумайте, способна ли ваша семья обеспечить кролику необходимые условия на всю его жизнь, а не только во время праздников.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!