Фото ⟩ В Пакруойской усадьбе ожидается начало фестиваля цветов

В Пакруойской усадьбе - время ожидания начала уникального цветочного фестиваля. В начале мая ожидается впечатляющий фестиваль тюльпанов и весенних цветов, на котором одновременно зацветут более 5 миллионов цветов, но точную дату начала пока трудно предсказать - есть основания полагать, что это может быть очень рано.
"Каждый год мы играем с природой в веселую и в то же время проблемную игру: изменение климата делает все более затруднительным предстаказние истинного прихода весны и начала цветения, поэтому мы еще внимательнее следим за приметами, гадаем и ждем с нетерпением. Того же ждут десятки тысяч людей в Литве и Латвии, которые, как только услышат долгожданное "уже", заполнят территорию усадьбы и ее парк.
В этом году первые цветы неожиданно распустились перед Пасхой, когда в конце марта внезапно наступила очень теплая погода, поэтому впечатляющий красочный "взрыв" миллионов цветов может произойти даже раньше. Обычно пик цветения нарциссов и других весенних цветов приходится на начало мая, но сейчас цветы распускаются все быстрее, поэтому мы не теряем бдительности каждый день", - говорит коллектив Пакруойской усадьбы.
У фестиваля тюльпанов и весенних цветов уже есть преданные поклонники - они каждый год первыми узнают о цветении.
"Мы создаем фестиваль в сотрудничестве с признанными голландскими цветоводами, и это уже стало прекрасной традицией: мы становимся сообществом, которое вместе наслаждается весенним преображением и силой природы. Это сообщество с каждым годом стремительно растет", - комментирует креативный директор фестиваля Кристина Иванченко.
В усадьбе одновременно зацветут более 250 видов тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, анемон и других весенних цветов. Большое цветение начнется с ветрениц (анемон), нарциссов, гиацинтов, ранних тюльпанов, а по ходу фестиваля окрестности будут раскрашиваться обилием разнообразных тюльпанов. Миллионы цветов создают впечатляющие картины и композиции.
Настоящие весенние радости
В этом году фестиваль, который пройдет уже в третий раз, порадует гостей не только цветочными коврами, но и настоящим праздником: во время фестиваля гостей будут встречать оркестры, исполняющие произведения прямо среди цветов, а также выступления танцоров и актеров. Особую атмосферу празднику придадут лучшие духовые и смешанные оркестры Литвы, торжественно марширующие и исполняющие вживую самые красивые весенние композиции всех времен.
Во время фестиваля в усадьбе будет возможность совершить путешествие во времени и ощутить настоящую жизнь усадьбы XIX века: будут работать ремесленные мануфактуры, цветочные рестораны и цветочные туры, в пивоварне будут варить пиво, а на исторической винокурне будут создаваться высоко оцененные в мире напитки. Парфюмер приготовит ароматные масла из первых цветов, дамы смогут нарядиться в старинные платья, проедут кареты, а механики усадьбы покажут новейшие автомобили из коллекции Барона. У самых любознательных гостей будет уникальная возможность увидеть настоящий кабинет усадебного врача XIX века и его тайное хобби - Паноптикум, где сам личный врач фон дер Роппов собрал впечатляющую коллекцию диковин.
"Цветы и исторические развлечения в усадьбе дополняются энергичным весенним шумом, каждый день издаваемым птицами: вернувшиеся в усадьбу скворцы кружат над сотнями разноцветных скворечников, выбирая себе дом", - рассказали представители усадьбы.
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