Фото ⟩ В Пакруойской усадьбе ожидается начало фестиваля цветов

"Каждый год мы играем с природой в веселую и в то же время проблемную игру: изменение климата делает все более затруднительным предстаказние истинного прихода весны и начала цветения, поэтому мы еще внимательнее следим за приметами, гадаем и ждем с нетерпением. Того же ждут десятки тысяч людей в Литве и Латвии, которые, как только услышат долгожданное "уже", заполнят территорию усадьбы и ее парк.

В этом году первые цветы неожиданно распустились перед Пасхой, когда в конце марта внезапно наступила очень теплая погода, поэтому впечатляющий красочный "взрыв" миллионов цветов может произойти даже раньше. Обычно пик цветения нарциссов и других весенних цветов приходится на начало мая, но сейчас цветы распускаются все быстрее, поэтому мы не теряем бдительности каждый день", - говорит коллектив Пакруойской усадьбы.

Фото: Пресс-фото

У фестиваля тюльпанов и весенних цветов уже есть преданные поклонники - они каждый год первыми узнают о цветении.