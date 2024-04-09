В июне 1960 года на берегу тихого финского озера до сих пор неустановленный преступник убил трех подростков, пока они спали в палатке. По прошествии более чем 60 лет это преступление все еще не раскрыто и остается крупнейшей неразгаданной загадкой Финляндии.

Озеро Бодом находится примерно в 20 километрах от столицы Финляндии Хельсинки, рядом с городом Эспоо. Вечером 5 июня четверо подростков - Нильс Густаффсон (18), Имрели Бьорклунд (15), Сеппо Бойсман (18) и Тууликки Мяки (15) установили на берегу озера палатку, чтобы насладиться чудесной дикой природой Финляндии и отдыхом.

Однако на следующее утро некий пловец нашел разрезанную палатку и трупы трех подростков. Их одежда и деньги пропали. Единственный выживший Густаффсон и труп его подруги Бьорклунд находились на палатке, тогда как тела их друзей - Бойсмана и Мяки - внутри палатки. Подростки умерли в результате многочисленных ножевых ранений и ударов.