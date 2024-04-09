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Маскачка - огромная лиса, магазин без денег, улица без названия и криминальный шлейф

Саша Пилат Pauls Zvirbulis Viktors Devjatovs Ēriks Saksons Jānis Škapars rus.tvnet.lv
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Московский форштадт, или проще говоря - Маскачка. Ходят слухи, что это самый опасный район Риги. Непонятно, так ли это, но то, что это один из самых неоднозначных районов столицы - это точно.

RUS TVNET продолжает видеопроект "Рига за 15 минут", посвящённый разным местам столицы - популярным и несправедливо обделённым вниманием.

Нашу экскурсию по Маскачке мы начали с квартала Ластадия, о котором до сих пор знают немногие. Это проект объединения Free Riga, которое даёт вторую жизнь заброшенным местам и создаёт пространство для молодых художников. Символ этого квартала - огромная чернобурая лиса.

Кстати, на территории Ластадии есть интересный магазин, в котором не используют деньги!

Московский форштадт уникален ещё и количеством храмов. В этом районе находится 11 действующих храмов разных конфессий. Несмотря на это, у Маскачки репутация далеко не самого набожного места.

Широко известен за пределами Маскачки туннель, который соединяет район с центром Риги. В народе его называют "Раздевалкой", потому что человек, входящий в туннель, легко может лишиться части гардероба.

Репутация криминального района и рассадника наркотиков ещё долго будет преследовать Маскачку. Правда, в последние годы ситуация меняется в лучшую сторону и район преображается на глазах.

Галерея: Маскачка

Проводником RUS TVNET по Московскому форштадту стала Лия Шендо, которая рассказала об истории этого района и поделилась собственными впечатлениями от поездок на 15-м троллейбусе и 7-м трамвае.

Скорее смотрите видео!

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