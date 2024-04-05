Торговцы отрицают большую наценку на латвийское продовольствие

Она подчеркнула, что в сети Top! самую высокую долю продуктов в вышеупомянутых категориях составляют латвийские продукты: в категории яиц - около 78%, в категории мяса - 75%, в категории рыбы - 67%.

"В настоящее время на рынке наблюдается высокая конкуренция, и основной задачей производителей и поставщиков, а также нас как розничных торговцев является увеличение продаж. Чтобы увеличить продажи и оборот в такой ситуации, цены часто снижаются как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - добавила Приедите.

Закупочные цены на продукцию частных марок ниже, поскольку производителю не приходится вкладывать средства в продвижение товара и рекламу.

Лиене Дупате-Угуле, менеджер по связям с общественностью Maxima Latvija, заявила, что исследование включало лишь узкую выборку товаров разных торговых предприятий, без рассмотрения более широкого спектра товаров в соответствующих категориях, что исключает всеобъемлющие выводы, применимые ко всем группам товаров.

Она также подчеркнула, что Maxima Latvija не устанавливает цены в зависимости от страны происхождения товара. По словам Дупате-Угуле, Maxima регулярно проводит различные акции по снижению цен специально для местных продуктов, чтобы повысить их востребованность в обществе.

Председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс сказал, что выводы исследования СК по яйцам, рыбе и мясным продуктам не могут быть применены к Rimi, так как не соответствуют ценовой политике и стратегии предприятия.

Ранее сообщалось, что в заключительном разделе своего исследования рынка яиц, рыбы, молочных, мясных, зерновых и хлебобулочных изделий СК установил, что торговые сети применяют в среднем более высокие наценки на яйца, рыбу и мясные продукты латвийского производства, чем на товары, произведенные за пределами Латвии, а в договорах о сотрудничестве торговых сетей с поставщиками имеются недостатки.

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