Торговцы отрицают большую наценку на латвийское продовольствие

На продукты питания, произведенные в Латвии, не применяются более высокие наценки, заявили агентству LETA представители торговых предприятий, комментируя выводы исследования Совета по конкуренции (СК).
Член правления Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне рассказала, что в сети магазинов Elvi наценка на товары, продаваемые по базовой цене, определяется видом товара, потенциальной скоростью его оборота и рядом других условий, а в период акции наценка на продукты всегда снижается.
"Ни базовая цена, ни наценка в период акции не привязаны к стране-производителю", - сказала она.
По словам Вартукаптейне, на практике бывают ситуации, когда наценка на продукт, произведенный за рубежом, ниже, чем на аналогичный латвийский продукт, как и противоположные ситуации - эти процессы динамичны и определяются торговой средой, а не страной происхождения товара.
"Elvi придерживается такой политики уже много лет, и мы никогда не получали жалоб от надзорных органов на наши принципы ценообразования", - добавила Вартукаптейне.
Со своей стороны, член правления Top! Илзе Приедите сказала агентству LETA, что торговая сеть не согласна с утверждениями о том, что яичные, мясные и рыбные продукты местного производства имеют более высокую среднюю наценку, чем товары, произведенные за пределами Латвии.
Она подчеркнула, что в сети Top! самую высокую долю продуктов в вышеупомянутых категориях составляют латвийские продукты: в категории яиц - около 78%, в категории мяса - 75%, в категории рыбы - 67%.
"В настоящее время на рынке наблюдается высокая конкуренция, и основной задачей производителей и поставщиков, а также нас как розничных торговцев является увеличение продаж. Чтобы увеличить продажи и оборот в такой ситуации, цены часто снижаются как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - добавила Приедите.
Закупочные цены на продукцию частных марок ниже, поскольку производителю не приходится вкладывать средства в продвижение товара и рекламу.
Лиене Дупате-Угуле, менеджер по связям с общественностью Maxima Latvija, заявила, что исследование включало лишь узкую выборку товаров разных торговых предприятий, без рассмотрения более широкого спектра товаров в соответствующих категориях, что исключает всеобъемлющие выводы, применимые ко всем группам товаров.
Она также подчеркнула, что Maxima Latvija не устанавливает цены в зависимости от страны происхождения товара. По словам Дупате-Угуле, Maxima регулярно проводит различные акции по снижению цен специально для местных продуктов, чтобы повысить их востребованность в обществе.
Председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс сказал, что выводы исследования СК по яйцам, рыбе и мясным продуктам не могут быть применены к Rimi, так как не соответствуют ценовой политике и стратегии предприятия.
Ранее сообщалось, что в заключительном разделе своего исследования рынка яиц, рыбы, молочных, мясных, зерновых и хлебобулочных изделий СК установил, что торговые сети применяют в среднем более высокие наценки на яйца, рыбу и мясные продукты латвийского производства, чем на товары, произведенные за пределами Латвии, а в договорах о сотрудничестве торговых сетей с поставщиками имеются недостатки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!