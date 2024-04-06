Первый поезд Škoda для Эстонии будет собран на заводе в Риге

Как сообщил BNS член правления Elron Мярт Эренпрейс, к настоящему времени завершено строительство двух из шестнадцати поездов, один из которых будет испытан на заводе в Пльзене, а другой на трейлерах по шоссе будет доставлен на завод в Риге.

"Планируется, что к началу лета оба поезда будут доставлены в Эстонию, где пройдут испытания на железных дорогах. Дорожные испытания в Эстонии должны подтвердить, что поезда полностью подходят для наших дорог", - добавил он.

"Транспортировка первого поезда и его окончательная сборка в Риге - очень важная веха в реализации проекта", - сообщил директор завода Škoda Group в Остраве Мартин Беднарж. - Все поезда будут построены на нашем заводе в Остраве, затем частично будут разобраны, погружены на трейлеры и перевезены в Ригу для окончательной сборки".

В период с 2024 по 2026 год в Эстонию должны прибыть 16 новых пассажирских поездов, которые помогут удовлетворить растущий спрос на железнодорожные перевозки.

"Новые поезда выйдут на линию в Эстонии в 2025 году, что позволит начать постепенно решать проблему нехватки подвижного состава, а также уплотнять расписание по мере выхода составов на маршруты", - добавил Эренпрейс. - После электрификации железнодорожной линии Таллинн-Тарту владельцем инфраструктуры АО Eesti Raudtee первые шесть поездов начнут обслуживать оживленную линию Таллинн-Тарту".

На следующей неделе машинисты поездов Elron начнут учиться управлять новым поездом в составе поезда, который проходит испытания на заводе Škoda Group в Пльзене.

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