Рижская дума выкупит земельные участки возле аэропорта; они будут переданы государству

За 2,3 млн евро будут выкуплены земельные участки на ул. Приедайнес, 53, ул. Сиексатес, 3, ул. Гренчу, 15, ул. Гренчу, 20, ул. Приедайнес без номера, ул. Скабеню, ул. Сиексатес и ул. Казеню без номера и участок на ул. Лакшу.

Земельные участки будут переданы государству, чтобы обеспечить создание инфраструктуры, необходимой для расширения летного поля международного аэропорта "Рига".

Это некоторые из 22 земельных участков возле Рижского аэропорта, которые 14 апреля 2022 года были проданы с аукциона. За 5,7 млн евро их приобрело связанное с девелопером Sirin Development предприятие Cella Investment 3. Оба этих предприятия входят в зарегистрированный в Литве холдинг ME Holding NT.

Таким образом будут урегулированы разногласия между инвестором, самоуправлением и государством. Инвестору оставшиеся земельные участки разрешат внести в Земельную книгу.

Как следует из представленной депутатам информации, между победителем аукциона Cella Investment 3 и Рижским самоуправлением 28 апреля 2022 года был заключен договор купли-продажи земельных участков.