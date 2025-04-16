Maxima Latvija информирует, что выявлено несколько случаев, когда пользователи соцсети TikTok сталкивались с вводящими в заблуждение призывами ознакомиться с так называемыми "секретами Maxima", а также принять участие в якобы организованном Maxima опросе, в ходе которого можно получить бесплатные продукты, с целью овладения личными данными клиентов. Maxima Latvija ни в коем случае не связана с этим ложным опросом, а информация, показанная на видео, не является достоверной. Призываем ни в коем случае не предоставлять свою личную информацию, в частности, связанную с финансовыми данными.