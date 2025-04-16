Maxima Latvija информирует, что выявлено несколько случаев, когда пользователи соцсети TikTok сталкивались с вводящими в заблуждение призывами ознакомиться с так называемыми "секретами Maxima", а также принять участие в якобы организованном Maxima опросе, в ходе которого можно получить бесплатные продукты, с целью овладения личными данными клиентов. Maxima Latvija ни в коем случае не связана с этим ложным опросом, а информация, показанная на видео, не является достоверной. Призываем ни в коем случае не предоставлять свою личную информацию, в частности, связанную с финансовыми данными.
Maxima Latvija уже отреагировала и сообщила администратору TikTok. Видя такие и подобные сообщения, их нужно тщательно оценить - определить отправителя, критически оценить содержание сообщения, ссылку, на которую оно ведет, а также содержание запрошенной информации.
В это предпраздничное время, когда жители активно ищут выгодные пасхальные предложения и любимые праздничные товары - в том числе яйца, снесенные курами, содержащимися вне клеток, - торговая сеть призывает быть особо осторожными и не доверять подозрительным предложениям.
Maxima еще раз напоминает, что об акциях, лотереях, опросах и других выгодных предложениях сообщается только на официальных сайтах Maxima и ссылки ведут к надежным источникам - www.maxima.lv или источнику, связанному с другим магазином.
Если вы получили от Maxima SMS, письмо на электронную почту или выскочило сообщение в интернет-браузере, надежность которого вызывает опасения, призываем убедиться в точности информации на портале www.maxima.lv или же написать магазину в социальных сетях, на электронную почту info@maxima.lv или позвонить по информационному телефону 80002020.
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