Подведены итоги ревизии в министерствах: какие нарушения нашли?

МКЭ по этой части ревизии получило отрицательное заключение, так как не обеспечило ответственное использование бюджетных средств. Из 8,9 млн евро, полученных в 2024 году для профессиональных услуг и исследований в области климата и энергетики, министерство уже изначально планировало использовать только 1,1 млн евро, или 13% запрошенной суммы, а фактически использовало всего 313 тыс. евро, или 3,5% выделенного финансирования. В конце года часть средств была возвращена в бюджет, а более 3,4 млн евро были перераспределены на другие цели. Кроме того, как указал Госконтроль, подобная практика необоснованных запросов средств из госбюджета продолжается и в 2025 году.

В свою очередь, проверка в Минэкономики показала, что выделенные ему средства на мероприятия по повышению энергоэффективности предпринимательской деятельности были использованы в соответствии с заявленной целью и результаты программы достигнуты. Использовав 45% из выделенных 24,2 млн евро, министерство достигло целевых показателей программы - 94% запланированной экономии выбросов углекислого газа, которые необходимо было достичь к 2026 году. В то же время Госконтроль выдал заключение с оговоркой из-за несоответствий в системе внутреннего контроля и учета в министерстве, в том числе в обмене информацией с финансовым учреждением развития Altum. Ревизия показала, что для достижения целей сокращения выбросов хватило бы примерно 2 млн евро, в то время как в конце года в распоряжении Altum было более 11 млн евро, которые можно было использовать для других программ поддержки.

Как указала член совета Госконтроля Илзе Бадере, оба этих случая помогли выявить практику создания "финансовых карманов", поэтому Госконтроль надеется, что результаты этих проверок помогут министерствам усовершенствовать процесс разработки бюджетов.

Госконтроль готовил 27 отдельных отчетов и заключений по финансовым ревизиям в 14 министерствах, 12 центральных государственных учреждениях и консолидированному годовому отчету в последний раз. С мая 2025 года будет внедрен новый подход, когда составляется только один отчет о хозяйственной деятельности государственных ведомств.