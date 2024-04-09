Фото и видео ⟩ Впечатляющее зрелище: в Северной Америке наблюдалось полное солнечное затмение

Впечатляющее природное явление было запечатлено с разных точек.

"There's nothing like this I've experienced in my life before."



ABC News anchors @DavidMuir and @LinseyDavis are in Burlington, Vermont, as the #EclipseAcrossAmerica makes its way across the country. https://t.co/M9R4deb82J pic.twitter.com/AXbcRmkDGW — ABC News (@ABC) April 8, 2024

Например, в США журналисты АВС в прямом эфире убедились, что все на мгновение потемнело, когда Луна встала перед Солнцем.

Фото: AFP/SCANPIX

Как уже сообщалось, сам феномен продолжался два часа. В Северной Америке затмение началось незадолго до 14 часов по местному времени (21 час по Латвии) и закончилось в 15:46 по местному времени (22:46 по Латвии).

Полное солнечное затмение сначала было хорошо видно жителям Мазатлана, Мексика. Затем оно прошло по штату Техас, южной части Оклахомы, Миссури, Огайо и вдоль границы США и Канады.

Завершилось затмение в канадской провинции Ньюфаундленд.

Солнечные затмения - не редкое явление - в течение года по всему миру видны два или даже четыре. Однако возможность увидеть полное солнечное затмение гораздо ниже, так как Земля - большая, и в основном покрыта океанами.

Это солнечное затмение - первое в этом веке, которое было видно во всех трех странах Северной Америки - в США, Мексике и Канаде, - и поэтому, возможно, оно станет единственным, которое большая часть жителей мира увидит в течение своей жизни.

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