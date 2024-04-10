Новый план реформ Latvijas pasts: что будет с работниками и отделениями?

"Наш альтернативный план предусматривает, что будет примерно 120 отделений. Мы пересмотрели критерии того, где эти отделения остаются и почему они остаются.

Охват отделений будет более равномерным, и не будет краев без почтовых отделений, крупных городов без почтовых отделений", - рассказал представитель Latvijas pasts Мартиньш Лиепиньш.

Предприятие предложит сотрудникам, чьи рабочие места будут закрыты, переподготовку или работу в другом месте.

"Есть специальная программа, и для каждого (сотрудника) есть предложение. Мы ищем другие возможности в Latvijas pasts, либо в доставке, либо в другом отделе, либо удаленно - оператор клиентского центра, бухгалтерия и до отдела информационных технологий", - заявил Лиепиньш.

При этом пока не ясно точное количество сотрудников, которых планируется сократить.

Latvijas pasts продолжит переговоры с партнерами, чтобы согласовать план.

"Важно, чтобы люди не пострадали. По крайней мере, сейчас кажется, что на почте понимают, что была проблема с коммуникацией.

И нам нужно посмотреть, как оказывать почтовые услуги в будущем. Нам нужно поговорить с каждым самоуправлением отдельно", - подчеркнул председатель Латвийского союза самоуправлений Гинт Каминскис.

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