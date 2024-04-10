Новый план реформ Latvijas pasts: что будет с работниками и отделениями?

Предприятие Latvijas Pasts представила новый план реформ предприятия, который подразумевает, что будут сохранены 116 почтовых отделений по всей стране. Прошлый план предусматривал, что будет оставлено только 71 отделение почты. Это вызвало критику в обществе и привело к отставке правления предприятия, сообщает портал Rus.LSM.
"Наш альтернативный план предусматривает, что будет примерно 120 отделений. Мы пересмотрели критерии того, где эти отделения остаются и почему они остаются.
Охват отделений будет более равномерным, и не будет краев без почтовых отделений, крупных городов без почтовых отделений", - рассказал представитель Latvijas pasts Мартиньш Лиепиньш.
Предприятие предложит сотрудникам, чьи рабочие места будут закрыты, переподготовку или работу в другом месте.
"Есть специальная программа, и для каждого (сотрудника) есть предложение. Мы ищем другие возможности в Latvijas pasts, либо в доставке, либо в другом отделе, либо удаленно - оператор клиентского центра, бухгалтерия и до отдела информационных технологий", - заявил Лиепиньш.
При этом пока не ясно точное количество сотрудников, которых планируется сократить.
Latvijas pasts продолжит переговоры с партнерами, чтобы согласовать план.
"Важно, чтобы люди не пострадали. По крайней мере, сейчас кажется, что на почте понимают, что была проблема с коммуникацией.
И нам нужно посмотреть, как оказывать почтовые услуги в будущем. Нам нужно поговорить с каждым самоуправлением отдельно", - подчеркнул председатель Латвийского союза самоуправлений Гинт Каминскис.
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