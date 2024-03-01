Latvijas Pasts будет реорганизована, но позже

"В действительности ситуация довольно сложная. План реорганизации не нов и был разработан не в этом году, а подготовлен и подан в министерство несколько лет назад, - сказала в беседе с Latvijas Avīze и. о. госсекретаря Министерства сообщения Лигита Ауструпе. - Мы знали, что происходит реорганизация и количество почтовых отделений будет постепенно сокращаться. Но важно, как этот план реализуется.

В предыдущие годы почтовые отделения тоже закрывались, но такого резонанса не было, потому что закрытие было постепенным и ликвидировалось относительно небольшое количество почтовых отделений в год. Сейчас людям непонятно, что будет дальше".

Хотя правление Latvijas Pasts подчеркивает, что осознало ошибки, неясно, изменят ли что-то к лучшему новые планы реорганизации. Возможно, десять почтовых отделений закрыты не будут, однако все говорит о том, что их количество будет сокращено. Это подтверждает и заявление председателя временного совета предприятия Каспара Рокенса о том, что задача минимум для почты - работать "по нулям", а цель - получать прибыль.

С учетом заявления Минсообщения о том, что намного больше средств почте оно выделить не может, трудно представить себе другие способы получения прибыли без масштабных закрытий.

В среду состоялся форум по развитию Latvijas Pasts с участием экспертов разных отраслей. По их мнению, оптимальным вариантом на данный момент является по возможности сохранение сети почтовых отделений, частичная передача услуг местным и государственным единым центрам обслуживания клиентов, дополненная услугой "Почтальон на дом" и электронными услугами.

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