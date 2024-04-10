Главное за 10 апреля ⟩ Почему не все граждане РФ подали на ВНЖ, единый билет на транспорт и итоги ревизии спецрейсов Кариньша

В среду, 10 апреля, на церемонии награждения онлайн-компании по подбору персонала Alma Career Latvia, ранее известной как CV-Online Latvia, были определены лучшие работодатели Латвии в 2023 году.

Государственная полиция задержала двух граждан Латвии, которые сорвали украинский флаг с одного из зданий в Риге, сообщили в Госполиции.

Во вторник, 9 апреля, возле торгового центра Akropole в Риге разбился автомобиль Bolt Drive. Преступник скрылся с места происшествия. Портал TVNET связался с компанией Bolt, чтобы узнать подробности произошедшего.

На выходных в Зиепниеккалнсе возле магазина Maxima на улице Дижозолу собралась большая группа подростков. Целью компании было "наказать" своего сверстника, с которым у них, по всей видимости, ранее произошел конфликт. Подросток был избит, но полиция не инициировала расследование по факту насилия, сообщает программа Degpunktā.

В среду к 15:00 самая высокая температура воздуха в стране составляла примерно +26 градусов в Екабпилсе, Мадоне и Резекне, а также +26,9 градуса в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

За рубежом:

Паводок, из-за которого ранее был затоплен Орск, дошел до Оренбурга. За минувшую ночь в городе были подтоплены более 300 домов, сообщают власти города. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил критическую отметку более чем на 60 см. Гидрологи предупреждают о дальнейшем повышении воды в Урале в ближайшие сутки.