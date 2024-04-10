Среда выдалась очень богатой на события - в двух словах главные новости дня не расскажешь! Именно поэтому ежедневно в 20:00 RUS TVNET публикует подборку, в которой обобщает важнейшие события дня. Сегодня - не исключение, рассказываем коротко о главном за среду, 10 апреля.
Главное за 10 апреля ⟩ Почему не все граждане РФ подали на ВНЖ, единый билет на транспорт и итоги ревизии спецрейсов Кариньша
Новости Латвии:
Граждане России, проживающие в Латвии и не оформившие свой статус, ссылаются на нехватку времени и надежды на положительное решение Конституционного суда по поправкам к закону об иммиграции, заявил замначальника Государственной пограничной охраны Ивар Рускулис на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.
Новую единую систему билетов на общественный транспорт планируется полностью внедрить к первому кварталу следующего года, сообщил агентству LETA временный председатель правления Автотранспортной дирекции (АТД) Артур Цауне.
Государственный контроль сегодня, 10 апреля, рассказал о результатах ревизии спецрейсов бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").
Комиссия Сейма поддержала ограничения на продажу алкоголя. В частности, планируется сократить время, когда разрешено продавать алкоголь, а также поднять возраст, с которого можно его приобретать. Это, разумеется, вызвало сильную реакцию комментаторов в социальных сетях, в основном негативную. Да и я, признаться, сел писать текст в защиту прежних правил. Но чем дольше я изучал вопрос, тем сложнее это становилось делать...
Несмотря на то, что Суд ЕС в среду отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных против миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана, правовые акты, продлевающее санкции, остаются в силе, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).
Политическая карьера бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") закончилась после отчета Государственного контроля о специальных рейсах, заявил агентству LETA политолог Янис Икстенс.
Предприятие Latvijas Pasts представила новый план реформ предприятия, который подразумевает, что будут сохранены 116 почтовых отделений по всей стране. Прошлый план предусматривал, что будет оставлено только 71 отделение почты. Это вызвало критику в обществе и привело к отставке правления предприятия, сообщает портал Rus.LSM.
Продовольственные товары из России и Беларуси в первом квартале импортировало 61 латвийское предприятие, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).
Ближайшие несколько дней в Латвии будут по-весеннему теплыми, хотя и более прохладными, а на следующей неделе ожидается понижение температуры воздуха ниже нормы, прогнозируют синоптики.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение запретить доступ к еще двум российским сайтам в Латвии - mirtesen.ru и 5vlast.com.
В Гаркалнской волости Ропажского края во вторник, 9 апреля, погиб водитель автомобиля, который врезался в дерево и загорелся.
Концепция национальной безопасности предусматривает запрет на русскоязычный контент в общественных СМИ с 2026 года, сообщает Lsm.lv.
Во вторник, 9 апреля, правительство поддержало подготовленные Министерством сообщения поправки, которые предусматривают повышение платы за ряд мер безопасности, проводимых в аэропорту "Рига".
Премьер-министр Эвика Силиня распорядилась на время служебной проверки отстранить от должности директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса, сообщил пресс-секретарь премьера Алексис Золднерс.
В среду, 10 апреля, на церемонии награждения онлайн-компании по подбору персонала Alma Career Latvia, ранее известной как CV-Online Latvia, были определены лучшие работодатели Латвии в 2023 году.
Государственная полиция задержала двух граждан Латвии, которые сорвали украинский флаг с одного из зданий в Риге, сообщили в Госполиции.
Во вторник, 9 апреля, возле торгового центра Akropole в Риге разбился автомобиль Bolt Drive. Преступник скрылся с места происшествия. Портал TVNET связался с компанией Bolt, чтобы узнать подробности произошедшего.
На выходных в Зиепниеккалнсе возле магазина Maxima на улице Дижозолу собралась большая группа подростков. Целью компании было "наказать" своего сверстника, с которым у них, по всей видимости, ранее произошел конфликт. Подросток был избит, но полиция не инициировала расследование по факту насилия, сообщает программа Degpunktā.
В среду к 15:00 самая высокая температура воздуха в стране составляла примерно +26 градусов в Екабпилсе, Мадоне и Резекне, а также +26,9 градуса в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
За рубежом:
Паводок, из-за которого ранее был затоплен Орск, дошел до Оренбурга. За минувшую ночь в городе были подтоплены более 300 домов, сообщают власти города. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил критическую отметку более чем на 60 см. Гидрологи предупреждают о дальнейшем повышении воды в Урале в ближайшие сутки.
Уже четвертый день, с вечера 5 апреля, Орск Оренбургской области затапливает водой из-за прорыва дамбы на нескольких участках. По состоянию на утро 9 апреля всего в городе затоплено почти 7 тысяч жилых домов, почти 2500 человек были эвакуированы. В воскресенье, 7 апреля, режиму чрезвычайной ситуации в регионе придали федеральный статус. Русская служба Би-би-си рассказывает, как жители Орска переживают последствия аномального паводка, спасают себя и близких и объединяются для помощи друг другу и животным.
Вечером в субботу, 6 апреля, пассажир ударил по голове водителя автобуса Lux Express, следовавшего из Таллинна в Курессааре, и тем самым создал опасную ситуацию, сообщает Rus.Postimees.
В Литве ужесточают правила для эмигрировавших туда белорусов - за частые поездки домой их могут лишить ВНЖ. Еще одна идея властей - запретить находиться в стране на время, пока жалобу на лишение ВНЖ рассматривает суд.
В четверг Паневежский районный суд возбудил дело, по которому 24-летний житель Юодупе Рокишского района Орест Ясайтис обвиняется в убийстве, нанесении ущерба чужому имуществу и нарушении общественного порядка. Молодой человек, уже неоднократно судимый, вел прямую трансляцию своих преступлений в TikTok. В одной из таких прямых трансляций он убил своего соседа.
По словам замгоссекретаря США Кэмпбелла, территориальные завоевания России в Украине противоречат интересам США, для которых поддержание мира и стабильности в Европе является исторически самой важной миссией.
Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), осужденный в РФ за "экстремизм", выразил желание отправиться воевать в Украину, пишут российские СМИ.
Интересное чтиво:
Существует несколько вариантов приобретения одежды. Вы можете пойти в специализированные салоны моды, где можно купить дизайнерскую одежду за большие деньги. Существуют также магазины "быстрой моды", где можно купить новую одежду по доступным ценам. Но особую роль играют и магазины подержанной одежды (в народе известные как секонд-хенды), которые пользуются большой популярностью у молодежи. Но есть одно "но"...
"Это еще не результат. Это все еще цветочки", - сказал российский журналист, телеведущий, документалист и писатель Леонид Парфенов в интервью Михаилу Козыреву на телеканале "Дождь", обсуждая полномасштабное военное вторжение России в Украину и другие исторические события, способствовавшие развитию такого сценария. Отдельно они обсудили и ярых z-патриотов среди артистов.
Рижская неделя моды или Riga Fashion week (RFW) и в этом году набирает обороты. Во второй день, когда начались модные показы этого года, мероприятие собрало знаменитостей и инфлюенсеров. Давайте посмотрим на самые стильные и, как всегда, самые причудливые наряды гостей!
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Журналист и организатор мероприятий Айвис Цериньш поделился своим неприятным опытом использования каршеринга от Bolt.
15-летняя дочь Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека предстала перед публикой в совершенно ином образе. Она идентифицирует себя как мальчика, пишет Limon, ссылаясь на 7NEWS.
Новая сезонная коллекция от @annakruz_official характеризуется смелым выбором тканей и текстур.
Во второй день RFW, 9 апреля, модный показ прошел в новом и необычном месте - в офисном комплексе Verde. Коллекцию свадебных платьев в новой интерпретации в городском пространстве представила дизайнер бренда Katya Katya Екатерина Шехурина.
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