Скандал с авиарейсами: бывший глава бюро Кариньша признал две ошибки

Бывший руководитель бюро экс-премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), депутат Сейма Янис Патмалниекс ("Новое Единство") по-прежнему убежден, что использование спецрейсов для визитов Кариньша было законным, но признает и ошибки.
Как подчеркнул Патмалниекс, все поездки Кариньша были направлены на защиту интересов Латвии.
Он отметил, что использование спецрейсов главами правительств - обычная практика в Европе и мире, и большинство премьер-министров европейских стран ими пользуются. Такая практика существует для того, чтобы глава правительства мог полноценно выполнять свои внутриполитические и внешнеполитические обязанности.
По словам Патмалниекса, Госканцелярия организовывала командировки премьера, будучи уверенной, что они осуществляются в соответствии с действующими нормами. Это убеждение основывалось на анализе Госканцелярией правовых актов и на том факте, что такие спецрейсы использовались бывшими президентами и премьер-министрами на протяжении нескольких десятилетий.
Исходя из практики и толкования законодательства сложилось мнение, что использование спецрейсов - это законно, сказал Патмалниекс, подчеркнув, что во время пандемии, когда доступность коммерческих рейсов снизилась, началась практика использования спецрейсов на регулярной основе.
Патмалниекс считает, что первой ошибкой было то, что не были внесены изменения в правила Кабинета министров, регулирующие поездки должностных лиц. "Нужно было четко определить, что спецрейсы допустимы - без возможности интерпретации", - сказал бывший руководитель бюро Кариньша.
"Использование спецрейсов рассматривалось в тех случаях, когда коммерческие рейсы не вписывались в график визитов или были недоступны. Выводы Госконтроля о том, что были альтернативы спецрейсам, являются следствием того, что в Госканцелярии не было внутренней процедуры для фиксирования процесса принятия решений, связанных с организацией командировок. Отсутствие четкой внутренней процедуры - вторая ошибка, на которую справедливо указал Госконтроль", - сказал политик.
Патмалниекс считает, что политическая ответственность должна быть отделена от ответственности за использование финансовых средств. По его словам, бюро готовило предложения о возможностях, а премьер-министр делал выбор в соответствии со своими приоритетами и рабочим графиком. Затем вопрос передавался в Госканцелярию для принятия решения о заключении договора и оплате счетов.
"Премьер-министр и его бюро всегда действовали в соответствии с самыми высокими стандартами и не участвовали в принятие решений, касающихся использования финансовых средств. Политические должностные лица не могут сами себе купить даже канцелярские принадлежности или оформить подписку на газету - средствами всегда распоряжается финансовый отдел учреждения и его руководитель", - сказал Патмалниекс.
Бывший руководитель бюро Кариньша подчеркнул, что бюро организует командировки, а Госканцелярия должна следить за соблюдением законов, планированием бюджета и оплатой счетов.
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