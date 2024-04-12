Скандал с авиарейсами: бывший глава бюро Кариньша признал две ошибки

"Использование спецрейсов рассматривалось в тех случаях, когда коммерческие рейсы не вписывались в график визитов или были недоступны. Выводы Госконтроля о том, что были альтернативы спецрейсам, являются следствием того, что в Госканцелярии не было внутренней процедуры для фиксирования процесса принятия решений, связанных с организацией командировок. Отсутствие четкой внутренней процедуры - вторая ошибка, на которую справедливо указал Госконтроль", - сказал политик.

Патмалниекс считает, что политическая ответственность должна быть отделена от ответственности за использование финансовых средств. По его словам, бюро готовило предложения о возможностях, а премьер-министр делал выбор в соответствии со своими приоритетами и рабочим графиком. Затем вопрос передавался в Госканцелярию для принятия решения о заключении договора и оплате счетов.

"Премьер-министр и его бюро всегда действовали в соответствии с самыми высокими стандартами и не участвовали в принятие решений, касающихся использования финансовых средств. Политические должностные лица не могут сами себе купить даже канцелярские принадлежности или оформить подписку на газету - средствами всегда распоряжается финансовый отдел учреждения и его руководитель", - сказал Патмалниекс.

Бывший руководитель бюро Кариньша подчеркнул, что бюро организует командировки, а Госканцелярия должна следить за соблюдением законов, планированием бюджета и оплатой счетов.

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