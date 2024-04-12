Фото ⟩ Агрессивное нападение чайки у рынка в Лиепае

На фотографии видно, как чайка хочет вырвать у женщины булочку. Руслан Шульга написал Apollo.lv о запечатленном моменте: "Планировалось сфотографировать, как ведут себя чайки, когда видят у входа на рынок человека с булочкой.

До этого я видел одну чайку, дежурившую на крыше другого здания. Когда женщина начала есть булочку, птица начала агрессивно летать над ней, и внезапно появилось еще больше чаек.

Потом эта чайка выхватила булочку и улетела. Все, что мне нужно было сделать, это сосредоточиться и поймать момент. Честно говоря, я не ожидал, что нападение произойдет так быстро и агрессивно".

Сцена, снятая лиепайчанином, получила широкое признание в социальной сети Facebook, где говорится, что фотография превосходна.

Портал Liepajniekiem.lv сообщает, что экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш также пережил в четверг в Лиепае неприятное событие. Выходя из рыночного павильона, сельдевая чайка, спикировав сверху, схватила клювом булочку и выхватила ее из рук Страутиньша.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!