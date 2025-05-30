ВВП Латвии продолжает уменьшаться

Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности снизилась на 0,9% из-за уменьшения объемов производства в 14 из 22 отраслей. Спад наблюдался в производстве готовых металлических изделий (на 2,4%), в производстве компьютеров, электронной и оптической аппаратуры (на 21,3%), в пищевой промышленности (на 0,1%).

В самой крупной по удельному весу подотрасли обрабатывающей промышленности - производстве древесины и изделий из нее - прирост составил 3,6%. Рост производства неметаллических минеральных изделий составил 6,8%, химической продукции - 7,2%, а в целом выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 1%.

В производстве электроэнергии, теплоснабжении, газоснабжении и кондиционировании воздуха наблюдался спад на 9,5%, тогда как прирост в водоснабжении, очистке сточных вод, сборе и переработке отходов составил 0,3%.

Прирост в строительной отрасли составил 9,6%, в отрасли гостиниц и общепита - 4,5%, в секторе информационных и коммуникационных технологий - 4,6%,

Спад в розничной торговле составил 0,4%, при этом в торговле непродовольственными товарами наблюдался рост на 1,3%, а в торговле продуктами питания - снижение на 3,7%. Объемы оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов выросли на 15,7%.