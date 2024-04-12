Фото ⟩ В Литве вместе с латвийскими звездами создали город для необычных жителей

В литовской Пакруойской усадьбе реализован уникальный проект, гармонично сочетающий природу и искусство – создан первый в стране (а может, и в мире) город скворцов. Здесь традиционным способом на длинных шестах разместили почти 1000 разноцветных сковородников, расписанных известными людьми из Литвы, Латвии и Украины, художниками, школьниками и различными организациями.
Таким образом, выполнена половина обещания акции "Птицы свободы" в поддержку Украины: "Подарим перелетным птицам дом, а украинцам – крылья". Для реализации второй части акции, скворченики продаются на аукционах, а вырученные деньги идут на покупку дронов и отправку их в Украину.
"Усадьба расположена прямо на пути миграции птиц, над нами ежегодно пролетают тысячи скворцов, гусей, уток и других птиц. Наблюдая за ними, возникла идея объединить два желания: помочь птицам обустроить свои дома и украинцам, которые борются за свободу, защищая свои дома от захватчиков", - рассказывает команда Пакруойской усадьбы.
Организаторы приглашают присоединиться к акции "Птицы свободы", посетив сайт www.brivibasputni.lv или купив скворечники непосредственно в усадьбе. Здесь уже построен город "Птицы свободы", а над скворечниками кружат сотни птиц, надеющихся в этом году свить в них гнезда.
"Большую часть скворечников изготовила команда усадьбы, но на призыв внести свой вклад в сбор средств, в поддержку Украины, откликнулись десятки известных людей из Литвы и Латвии, а также школьники, воспитанники детских садов, компании и частные лица. Так мы вместе создали дома для сотен семей скворцов. Создание скворчеников очень важно, потому что по мере роста урбанизации в природе остается все меньше убежищ для птиц", - рассказали представители усадьбы.
Команда Пакруойской усадьбы не ожидает, что все скворечники будут заняты уже в этом году, но скворцы — верные птицы, которые сохраняют пары и возвращаются в одни и те же гнезда, поэтому в долгосрочной перспективе все скворечники должны быть заняты. Купить понравившийся скворечник, поддержав тем самым Украину, можно не только на сайте, но и посетив Пакруойскую усадьбу, где совсем скоро ожидается ежегодное цветение 5 миллионов тюльпанов и весенних цветов.
Галерея: город для скворцов
Цветные гнезда не пугают птиц
После объявления акции "Птицы свободы", которую проводит организация "Сильные вместе" и Пакруойская усадьба, общественность выразила обеспокоенность по поводу
того, подходят ли птицам яркие скворечники. Известный натуралист Селемонас Палтанавичюс успокаивает: цвета точно не отпугнут скворцов или других птиц.
"Птицы иногда гнездятся даже в старом ведре, застрявшем где-нибудь между ветвями дерева. А сколько из них высиживают своих малышей в ярких почтовых ящиках или даже в двигателях старых автомобилей. Так что красочный скворечник их не особо напугает. Для хорошего скворечника важны только два аспекта: проем нужного размера, для скворцов он должен быть диаметром 4,5 см, и герметичность. Если скворечник сделан качественно, птицы будут с удовольствием в нем жить", — говорит С. Палтанавичюс.
Подробнее об акции здесь.
Галерея: скворечники, созданные латвийскими знаменитостями
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