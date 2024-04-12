Фото ⟩ В Литве вместе с латвийскими звездами создали город для необычных жителей

Команда Пакруойской усадьбы не ожидает, что все скворечники будут заняты уже в этом году, но скворцы — верные птицы, которые сохраняют пары и возвращаются в одни и те же гнезда, поэтому в долгосрочной перспективе все скворечники должны быть заняты. Купить понравившийся скворечник, поддержав тем самым Украину, можно не только на сайте, но и посетив Пакруойскую усадьбу, где совсем скоро ожидается ежегодное цветение 5 миллионов тюльпанов и весенних цветов.

Галерея: город для скворцов

Цветные гнезда не пугают птиц

После объявления акции "Птицы свободы", которую проводит организация "Сильные вместе" и Пакруойская усадьба, общественность выразила обеспокоенность по поводу

того, подходят ли птицам яркие скворечники. Известный натуралист Селемонас Палтанавичюс успокаивает: цвета точно не отпугнут скворцов или других птиц.

"Птицы иногда гнездятся даже в старом ведре, застрявшем где-нибудь между ветвями дерева. А сколько из них высиживают своих малышей в ярких почтовых ящиках или даже в двигателях старых автомобилей. Так что красочный скворечник их не особо напугает. Для хорошего скворечника важны только два аспекта: проем нужного размера, для скворцов он должен быть диаметром 4,5 см, и герметичность. Если скворечник сделан качественно, птицы будут с удовольствием в нем жить", — говорит С. Палтанавичюс.

Подробнее об акции здесь.

Галерея: скворечники, созданные латвийскими знаменитостями

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