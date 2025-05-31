"Никто не сможет обойти их". Трамп удвоит тарифы на импорт стали

Трамп сделал это заявление, выступая перед рабочими на заводе US Steel в Пенсильвании.

"Мы повысим их с 25% до 50% - тарифы на импорт стали в США, что еще больше обезопасит сталелитейную промышленность", - заявил Трамп. "Никто не сможет их обойти", - добавил он.

Удвоение тарифов на сталь произойдет на следующей неделе, сообщил Белый дом в социальных сетях.

С момента своего прихода к власти в январе Трамп ввел значительные тарифы на импорт как для союзников, так и для противников. Его решения потрясли мировой торговый порядок и финансовые рынки.

Он также нацелился на определенные категории товаров, включая 25-процентные тарифы на сталь, алюминий и автомобили.

В пятницу Трамп защищал свою торговую политику, подчеркивая, что тарифы помогают защитить это американское предприятие. Он добавил, что завод не смог бы существовать, если бы он не ввел пошлины на импорт металлов во время своего первого срока.

В своей речи президент подчеркнул, что, несмотря на недавно объявленное партнерство между US Steel и японской компанией Nippon Steel, "США будут продолжать контролировать US Steel".

Он добавил, что партнерское соглашение не приведет к увольнениям или передаче рабочих мест.