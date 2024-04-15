В конце апреля состоится шоу "Летающая рыба в Кулдиге"

В это время года в Кулдиге, на Вентас-Румбе, традиционно можно увидеть "летающую рыбу": поднимаясь вверх по реке, вимба пытается преодолеть водопад - это эффектное зрелище. И Кулдигское самоуправление в честь этого события организовало развлекательное мероприятие. Можно будет не только любоваться прыжками рыбы через самый широкий водопад Европы, но и наслаждаться музыкальными представлениями и различными деликатесами.



В 11:00 на сцене городского сада официально откроется активный туристический сезон в Кулдигском крае. После этого публику порадуют секстет оркестра Jūrmala, совместный проект латвийских и литовских музыкантов Kad džezs saiet vimbās и труппа уличного театра Puppet Street Band из Италии.

Там же состоятся просветительские мероприятия - можно будет изучить рыб и узнать, как не навредить Балтийскому морю. "Кружок туристов и путешественников" поделится интересными туристическими предложениями и дегустациями.

Любителей активного образа жизни ждет тропа приключений и испытания на смелость, ловкость и смекалку вместе с кулдигскими скаутами, а также возможность попробовать свои силы в стрельбе из лука.

Семьи с детьми смогут посетить Meža ABC teātrī и столярную мастерскую и научиться мастерить и вязать, поиграть в игры на лугу вместе с героями "Сказочного дома". Там же пройдут выставки и ярмарка.



А на обед можно отведать копченую рыбу из Павилосты и уху.

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