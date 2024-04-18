Жительницу оскорбило описание популярного латвийского поселка местной туристической фирмой

У Инары в Лиели Мульки по-прежнему сохранился родовой дом, а на местном кладбище похоронены родственники, в том числе и со старой фамилией - Мулькис.

В тексте туристической фирмы Ceļasoma.lv упомянуто посещение кладбища, чтобы узнать, сколько же людей с фамилией Мулькис жило в этом поселке. Инаре не понравилось, что слово "мулькис" написано с маленькой буквы, а не как полагается именам собственным - с большой. В итоге получается, что фирма приглашает узнать, сколько в поселке проживало дураков.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Инара созвонилась с туристической фирмой, однако разговор перешел на личные обвинения.

Представитель Ceļasoma.lv пояснил передаче, что у предприятия не было умысла издеваться над названием. Позднее фирма "для спокойствия" убрала описание поселка.

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