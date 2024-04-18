В гнезде орланов в Кемери вылупился птенец

Уже сообщалось, что в конце прошлого года Латвийский фонд природы (LDF) предоставил орнитологам новую прямую трансляцию из гнезда орланов в национальном парке Кемери, где в настоящее время обитают две взрослые птицы.

Руководитель проекта прямой трансляции LDF Янис Кузе сообщает, что о территории гнездования орланов в национальном парке Кемери известно с 2019 года, когда орлы первоначально заняли искусственное гнездо, построенное для скоп на уже засохшей сосне. Через два года было найдено новое гнездо этой пары орлов, оно расположено на ели на месте сломанной снегом или ветром верхней части - в аналогичной ситуации, что и давно наблюдаемое гнездо в Дурбе, только ниже, менее 20 метров над землей.

Кузе считает, что есть основания полагать, что это гнездо было обустроено еще в 2020 году, когда изначально занятое искусственное гнездо на сухой сосне оказалось необитаемым. С 2021 года орланы ежегодно успешно гнездятся в этом гнезде, дважды вырастив одного детеныша и один раз двоих.

Передачу данных в сети 4G обеспечивает LMT.

Самой популярной из всех прямых трансляций с птицами является эфир из гнезда орланов в Дурбе, где в настоящее время происходят загадочные события.

Прямая трансляция: Орланы (Haliaeetus albicilla) в национальном парке Кемери.