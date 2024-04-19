Соответствующее заявление Бернс сделал во время своего выступления на мероприятии в Президентском центре Джорджа Буша-младшего на Капитолийском холме, в ходе которого он призвал конгрессменов одобрить законопроект.

"С военной помощью, как практической, так и психологической, украинцы смогут удерживать свои позиции в течение 2024 года, а также развеять убежденность Путина в том, что время на его стороне", - заявил глава ЦРУ.

Однако если Конгресс США не одобрит помощь, то картина окажется более мрачной, добавил он.

"Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года или по крайней мере поставить Путина в такое положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", - предупредил Бернс.