Украина может проиграть войну к концу 2024 года, если Конгресс США не согласует законопроект о предоставлении помощи Киеву, сообщает "Медуза" со ссылкой на издание Politico.
Соответствующее заявление Бернс сделал во время своего выступления на мероприятии в Президентском центре Джорджа Буша-младшего на Капитолийском холме, в ходе которого он призвал конгрессменов одобрить законопроект.
"С военной помощью, как практической, так и психологической, украинцы смогут удерживать свои позиции в течение 2024 года, а также развеять убежденность Путина в том, что время на его стороне", - заявил глава ЦРУ.
Однако если Конгресс США не одобрит помощь, то картина окажется более мрачной, добавил он.
"Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года или по крайней мере поставить Путина в такое положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", - предупредил Бернс.
Он также заявил, что поддержка Украины - это нечто большее, чем просто война с Россией. "Речь идет также о Си Цзиньпине в Китае, его амбициях и наших союзниках и партнерах в Индо-Тихоокеанском регионе. На самом деле это вопрос о том, понимают ли наши противники нашу надежность и решимость", -добавил Бернс.
Конгресс США с осени 2023 года не может одобрить выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов из-за разногласий между республиканцами и демократами. Пакет военной помощи для Киева входил в единый законопроект о национальной безопасности США, который также предусматривал выделение помощи Израилю и Тайваню.
В середине апреля 2024 года спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил три отдельных законопроекта о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Чуть позднее был представлен отдельный документ, касающийся вопросов нацбезопасности США. Президент США Джо Байден поддержал инициативу и призвал Конгресс к скорейшему принятию законопроектов. По словам Джонсона, голосование по раздельным проектам законов в палате представителей пройдет 20 апреля.
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