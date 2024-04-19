В прошлом году Latvijas gāze понесло значительные финансовые потери

Соответственно, LG имела право на компенсацию ущерба, но она предприятию не была предоставлена. LG продолжает переговорный процесс с ответственными учреждениями энергетической отрасли о возможном решении этого вопроса, говорится в сообщении бирже.

В то же время предприятие отмечает, что, несмотря на снижение напряженности на рынках природного газа и более низкие цены на природный газ по сравнению с 2022 годом, потребление природного газа в 2023 году как в Латвии, так и в других странах Европы по-прежнему остается низким.

Главным образом, это объясняется низкой активностью в промышленном секторе, снижением спроса в энергетическом секторе, теплой погодой и общим снижением экономической активности в еврозоне.

Кроме того, на уровне Евросоюза действовало обязательство добровольно сократить потребление природного газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2024 года.

В сообщении LG отмечается, что одним из главных вызовов для предприятия в прошлом году было открытие с 1 мая рынка природного газа домохозяйств. LG разработала новые продукты, провела торги, а также существенно изменила модель обслуживания клиентов, что дало результаты: после открытия рынка компания сохранила 86% клиентского портфеля домохозяйств по сравнению с числом клиентов на начало 2023 года, несмотря на маркетинговые кампании и ценовую политику конкурентов.