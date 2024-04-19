В прошлом году Latvijas gāze понесло значительные финансовые потери

Нетто-оборот концерна АS Latvijas gāze (LG) в прошлом году составил 159,819 млн евро, что в 4,4 раза меньше, чем в 2022 году, когда цены на природный газ пережили гигантский рост, а также предприятие понесло убытки в размере 56,911 млн евро в противовес прибыли годом ранее, говорится в сообщении предприятия бирже Nasdaq Riga.
Финансовые показатели прошлого года предприятие объясняет тем, что LG произвела платежи подоходного налога с предприятий (ПНП) в госбюджет в размере 30,5 млн евро за начисленные акционерам дивиденды.
Кроме того, LG произвела переоценку запасов природного газа, который был приобретен в конце 2022 года по цене, соответствовавшей рыночной ситуации того момента, чтобы выполнить правила Кабинета министров по обеспечению пользователей.
Предприятие обязано было содержать запасы в Инчукалнском подземном газохранилище (ПГХ) в объеме 1150 гигаватт-часов для газоснабжения домашних хозяйств в период с 10 августа 2022 года по 30 апреля 2023 года, ежемесячно сокращая зарезервированный остаток на фактически поставленный домохозяйствам в предыдущем месяце объем природного газа.
При этом в сообщении говорится, что LG как публичный ритейлер с 1 января 2023 года, когда был утвержден тариф, до 30 апреля 2023 года была обязана продавать природный газ по регулируемому тарифу.
Согласно методике установления тарифов, убытки, возникающие у публичного торговца, компенсируются путем включения разницы цен в следующий тарифный период. Однако следующий тарифный период не наступил из-за поправок в закон, а также не был определен переход от регулируемой отрасли к рыночным условиям, которые компенсировали бы убытки, нанесенные предприятию на регулируемом рынке.
Соответственно, LG имела право на компенсацию ущерба, но она предприятию не была предоставлена. LG продолжает переговорный процесс с ответственными учреждениями энергетической отрасли о возможном решении этого вопроса, говорится в сообщении бирже.
В то же время предприятие отмечает, что, несмотря на снижение напряженности на рынках природного газа и более низкие цены на природный газ по сравнению с 2022 годом, потребление природного газа в 2023 году как в Латвии, так и в других странах Европы по-прежнему остается низким.
Главным образом, это объясняется низкой активностью в промышленном секторе, снижением спроса в энергетическом секторе, теплой погодой и общим снижением экономической активности в еврозоне.
Кроме того, на уровне Евросоюза действовало обязательство добровольно сократить потребление природного газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2024 года.
В сообщении LG отмечается, что одним из главных вызовов для предприятия в прошлом году было открытие с 1 мая рынка природного газа домохозяйств. LG разработала новые продукты, провела торги, а также существенно изменила модель обслуживания клиентов, что дало результаты: после открытия рынка компания сохранила 86% клиентского портфеля домохозяйств по сравнению с числом клиентов на начало 2023 года, несмотря на маркетинговые кампании и ценовую политику конкурентов.
Кроме того, существенная работа проделана для исполнения принятого в 2022 году решения акционеров LG о продаже бывшего дочернего предприятия компании АS Gaso. Процесс продажи был завершен летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что оборот LG в 2022 году составил 702,604 млн евро, что было на 32,5% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании выросла многократно и составила 40,824 млн евро.
Крупнейшими акционерами LG являются российский "Газпром" (34%), Rietumu banka (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA Itera Latvija (16%).
Как сообщалось, принадлежащая членам правления LG Айгару Калвитису, Элите Дреймане и Эгилу Лапсалису Energy Investments приобрела 28,97% акций LG у Marguerite Gas II, а для получения средств на последующие этапы покупки акций Energy Investments эти акции с правом обратной покупки отчудила у Rietumu banka как у финансиста. Договор отчуждения финансового инструмента предусматривает условия выкупа на период трех лет.
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