Перемены климата: для улучшения среды в Риге предлагается строить дома из дерева

"Деревья растут и в процессе фотосинтеза абсорбируют диоксид углерода или СО2, наращивая таким образом в свою биомассу или древесину. Таким образом, деревянные строения на сегодня - наиболее эффективный и не только эффективный, но и самый красивый способ сокращения количества углекислого газа в атмосфере. Поскольку самая большая проблема, которая и вызывает изменения климата - то, что в результате деятельности человека повышается выброс частиц ископаемого топлива в атмосферу", - приводит Rus.LSM слова Рубениса.

Рубнис отметил, что речь не о тотальной вырубке леса. Ее нужно вести частями, высаживая взамен молодые деревья.

Дерево - дорогой материал в сравнении с бетоном, кроме того оно менее устойчиво к влаге. Насчет влаги Рубенис согласен, однако насчет дороговизны вопрос неоднозначный:

"Если мы хотим построить деревянный дом по самым высоким строительным стандартам и по современным технологиям - то сегодня такое строительство, возможно, обойдется дорого. Именно из-за технологий. Слишком высокие стандарты, особенно к акустике.

Но в Латвии и особенно в Риге почти 70% людей живут в домах советской постройки, которые и близко не соответствуют этим современным стандартам и нормативам по тепло- и звукоизоляции. Но спрос на деревянные дома растет, и в конце концов они станут дешевле".

Строительство деревянных домов активно развивают Скандинавские страны - это там считают чем-то старомодным и ветхим, а наоборот - уютным и благоустроенным жильем. Но прежде чем строить новые дома, там стараются привести в порядок старые. Такой путь предлагают обдумать и Риге, пишет Rus.LSM.

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