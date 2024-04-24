24 апреля в центре Лондона пять кавалерийских лошадей вырвались на свободу, в результате четыре человека получили ранения, сообщили вооруженные силы и службы экстренной помощи.
Фото, Видео ⟩ В Лондоне сбежали кавалерийские лошади. Одно из животных врезалось в лобовое стекло автобуса
Сообщается, что побег случился во время репетиции парада ко дню рождения короля Карла III. Лошади были с седлами и сбруей. В группе было шесть солдат и семь лошадей.
Кони неожиданно сбросили с себя всадников и вырвались на улицы Лондона.
Галерея: Кавалерийские лошади в центре Лондона
Очевидец рассказал радио LBC, что видел трех или четырех лошадей возле Букингемского дворца, а также раненого военнослужащего, сброшенного с лошади.
Представитель армии подтвердил, что "несколько кавалерийских лошадей" утром отвязались во время "обычных учений".
Blood soaked horses run through London. It’s like something out of a nightmare. pic.twitter.com/ZfOH9bt3qN— Ian Miles Cheong (@stillgray) April 24, 2024
"Все кони сейчас найдены и возвращены в лагерь", - сказали в армии.
"Несколько представителей личного состава и лошадей получили ранения, им оказывается соответствующая медицинская помощь", - добавили в армии.
Someone know about it— reemfatma2024 (@reemfatma25791) April 24, 2024
Two horses have just been seen running down Aldwych in central London. One covered in blood ! pic.twitter.com/Rxfjoly4DN
Во время тренировки лошади были напуганы шумом от строительных работ, идущихнеподалеку. Четверо солдат были выброшены из седел, и пять лошадей поскакали по Лондону.
Poor poor horse 😞— Animal Welfare Watch (@AnimalWelfarewt) April 24, 2024
We will update as and when news comes out.#london #horses pic.twitter.com/OuB5JQsqA1
Некоторые лошади столкнулись с транспортными средствами, по меньшей мере двое получили ранения.
Очевидица рассказала BBC, что утром видела такси с разбитыми стеклами. Она и другие люди, находившиеся поблизости, подумали, что произошло дорожно-транспортное происшествие.
"Там была одна из вороных лошадей. Я подумала, может быть, это была полицейская лошадь, прибывшая на место происшествия, но теперь понимаю, что это была одна из сбежавших лошадей", - рассказала свидетельница.
Другая лошадь врезалась в автобус и повредила его лобовое стекло.
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