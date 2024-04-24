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Фото, Видео ⟩ В Лондоне сбежали кавалерийские лошади. Одно из животных врезалось в лобовое стекло автобуса

rus.tvnet.lv
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В Лондоне сбежали кавалерийские лошади
В Лондоне сбежали кавалерийские лошади Фото: AP/Scanpix

24 апреля в центре Лондона пять кавалерийских лошадей вырвались на свободу, в результате четыре человека получили ранения, сообщили вооруженные силы и службы экстренной помощи.

Сообщается, что побег случился во время репетиции парада ко дню рождения короля Карла III. Лошади были с седлами и сбруей. В группе было шесть солдат и семь лошадей.

Кони неожиданно сбросили с себя всадников и вырвались на улицы Лондона.

Галерея: Кавалерийские лошади в центре Лондона

Очевидец рассказал радио LBC, что видел трех или четырех лошадей возле Букингемского дворца, а также раненого военнослужащего, сброшенного с лошади.

Представитель армии подтвердил, что "несколько кавалерийских лошадей" утром отвязались во время "обычных учений".

"Все кони сейчас найдены и возвращены в лагерь", - сказали в армии.

"Несколько представителей личного состава и лошадей получили ранения, им оказывается соответствующая медицинская помощь", - добавили в армии.

Во время тренировки лошади были напуганы шумом от строительных работ, идущихнеподалеку. Четверо солдат были выброшены из седел, и пять лошадей поскакали по Лондону.

Некоторые лошади столкнулись с транспортными средствами, по меньшей мере двое получили ранения.

Очевидица рассказала BBC, что утром видела такси с разбитыми стеклами. Она и другие люди, находившиеся поблизости, подумали, что произошло дорожно-транспортное происшествие.

"Там была одна из вороных лошадей. Я подумала, может быть, это была полицейская лошадь, прибывшая на место происшествия, но теперь понимаю, что это была одна из сбежавших лошадей", - рассказала свидетельница.

Другая лошадь врезалась в автобус и повредила его лобовое стекло.

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