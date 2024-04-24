Фото, Видео ⟩ В Лондоне сбежали кавалерийские лошади. Одно из животных врезалось в лобовое стекло автобуса

Во время тренировки лошади были напуганы шумом от строительных работ, идущихнеподалеку. Четверо солдат были выброшены из седел, и пять лошадей поскакали по Лондону.

Poor poor horse 😞

We will update as and when news comes out.#london #horses pic.twitter.com/OuB5JQsqA1 — Animal Welfare Watch (@AnimalWelfarewt) April 24, 2024

Некоторые лошади столкнулись с транспортными средствами, по меньшей мере двое получили ранения.

Очевидица рассказала BBC, что утром видела такси с разбитыми стеклами. Она и другие люди, находившиеся поблизости, подумали, что произошло дорожно-транспортное происшествие.

"Там была одна из вороных лошадей. Я подумала, может быть, это была полицейская лошадь, прибывшая на место происшествия, но теперь понимаю, что это была одна из сбежавших лошадей", - рассказала свидетельница.

Другая лошадь врезалась в автобус и повредила его лобовое стекло.

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