Чем недовольны инвесторы в Латвии и как это исправить?

Корманн также отметил, что для повышения конкурентоспособности СК должен быть наделен полномочиями начинать расследования и принимать оперативные меры, как это происходит, например, в Италии и Испании.

По словам генсека, расходы на образование и науку в Латвии - одни из самых низких в ОЭСР, что не способствует инновационному предпринимательству.

Кроме того, с 2010 года кредитование в Латвии только сокращается, отметил он, добавив, что, по мнению компаний, отсутствие доступа к финансированию является главным препятствием для привлечения инвестиций.

Корманн также подчеркнул, что высокие платежи банкам являются следствием отсутствия конкуренции в банковском секторе и Банк Латвии должен активнее работать над вопросами конкуренции.

ОЭСР также считает, что рынок капитала в Латвии должен стать гораздо более важным источником финансирования. Корманн отметил, что в настоящее время ни одна крупная государственная компания не зарегистрирована на фондовой бирже, но это могло бы способствовать развитию рынка капитала.

Как заявил руководитель отдела исследований управления монетарной политики Банка Латвии Карлис Вилертс, слабая инвестиционная активность - один из важнейших факторов, сдерживающих экономический рост Латвии после мирового финансового кризиса.

Одной из важнейших причин, которая также широко обсуждалась Банком Латвии, является ограниченная доступность финансирования и особенно слабое кредитование, сказал Вилертс.

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