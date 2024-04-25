Чем недовольны инвесторы в Латвии и как это исправить?

Латвия занимает шестое место в Центральной и Восточной Европе, по оценке инвесторов, сообщили агентству LETA представители Немецко-балтийской торговой палаты, ссылаясь на результаты опроса о настроениях предпринимателей.
В ходе опроса инвесторы из Центральной и Восточной Европы оценивали страны, в которых они работают, по 25 критериям, и Латвия заняла шестое место. Эстония заняла первое место, а Литва - второе.
Инвесторы в Латвии наиболее критично оценили работу государственной администрации, налоговое бремя и доступность финансирования.
Также в качестве основного недостатка была названа нехватка квалифицированной рабочей силы.
По словам руководителя Немецко-балтийской торговой палаты Флориана Шредера, более половины опрошенных компаний заявляют, что были вынуждены отказаться от дополнительных заказов из-за нехватки рабочей силы. 33% также заявили, что им пришлось сократить запланированные инвестиции по этой причине.
Отвечая на вопрос об удовлетворенности ситуацией в Латвии с привлечением рабочей силы из третьих стран, 47% респондентов отметили, что условия следует хотя бы немного смягчить, и только 8% полностью удовлетворены существующим положением.
Кроме того, 58% респондентов отметили, что сталкивались с трудностями в работе с банками в Латвии, и основным поводом для критики стали длительные и бюрократические процессы согласования, а также проблемы с открытием счетов.
Для улучшения ситуации Немецко-балтийская торговая палата предлагает усовершенствовать систему профессионального образования, введя дуальное обучение на рабочем месте, создать налоговую систему, благоприятную для клиентов и инвестиций, и установить четкие приоритеты для профиля инвестора.
В свою очередь, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн на презентации последнего экономического отчета ОЭСР по Латвии заявил в четверг, 25 апреля, что Латвии необходимо значительно больше способствовать привлечению инвестиций.
Он отметил, что хотя инвестиции в Латвии растут, но гораздо медленнее, чем в соседних странах. В Латвии инвестиции растут на 2,5% в год, что более чем в два раза хуже, чем в Эстонии и Литве. Это также ниже, чем темпы роста до финансового кризиса 2008-2009 годов.
В результате Латвия вкладывает меньше средств в транспорт, образование и дигитализацию, сказал Корманн. Частные инвестиции также растут гораздо медленнее, чем в других странах.
ОЭСР считает, что Латвии необходимо улучшить предпринимательскую среду, поскольку малые и средние предприятия развиваются недостаточно быстро. Следует также повысить уровень дигитализации, так как это увеличит число инновационных предприятий.
Генеральный секретарь ОЭСР отметил, что важная роль государственных компаний в экономике Латвии негативно влияет на динамику развития бизнеса, создавая препятствия для частного сектора. Поэтому ОЭСР считает, что Совет по конкуренции (СК) должен оценить необходимость создания государственных компаний в различных секторах.
Корманн также отметил, что для повышения конкурентоспособности СК должен быть наделен полномочиями начинать расследования и принимать оперативные меры, как это происходит, например, в Италии и Испании.
По словам генсека, расходы на образование и науку в Латвии - одни из самых низких в ОЭСР, что не способствует инновационному предпринимательству.
Кроме того, с 2010 года кредитование в Латвии только сокращается, отметил он, добавив, что, по мнению компаний, отсутствие доступа к финансированию является главным препятствием для привлечения инвестиций.
Корманн также подчеркнул, что высокие платежи банкам являются следствием отсутствия конкуренции в банковском секторе и Банк Латвии должен активнее работать над вопросами конкуренции.
ОЭСР также считает, что рынок капитала в Латвии должен стать гораздо более важным источником финансирования. Корманн отметил, что в настоящее время ни одна крупная государственная компания не зарегистрирована на фондовой бирже, но это могло бы способствовать развитию рынка капитала.
Как заявил руководитель отдела исследований управления монетарной политики Банка Латвии Карлис Вилертс, слабая инвестиционная активность - один из важнейших факторов, сдерживающих экономический рост Латвии после мирового финансового кризиса.
Одной из важнейших причин, которая также широко обсуждалась Банком Латвии, является ограниченная доступность финансирования и особенно слабое кредитование, сказал Вилертс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!