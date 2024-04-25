Новый доклад ОЭСР: необходимо реформировать налоговую систему Латвии

Проблему, по мнению экспертов ОЭСР, представляют и низкие поступления налога на недвижимость, при этом кадастровая стоимость недвижимости не привязана к рыночным ценам. В связи с этим ОЭСР рекомендует повысить периодические налоги на недвижимость на основе регулярно обновляемой рыночной стоимости, продолжая при этом предоставлять наименее обеспеченным домохозяйствам налоговые льготы на их основное жилье.

Также в обзоре содержатся рекомендации ОЭСР о том, как повысить потенциал публичного сектора, эффективность расходов и борьбы с уклонением от уплаты налогов и коррупцией.

ОЭСР отмечает, что качество и эффективность публичной политики подрывают высокая текучесть кадров и нехватка цифровых и управленческих навыков, поэтому Латвии следует сделать должности в общественном секторе более привлекательными и улучшить обучение чиновников.

В свою очередь, слабый анализ влияния политики до и после реализации конкретных мер снижает эффективность публичных услуг и расходов, поэтому ОЭСР рекомендует Латвии улучшить анализ затрат и выгод, а также развивать сотрудничество между государственными учреждениями.

ОЭСР отмечает, что в Латвии широко распространено неполное декларирование доходов и зарплат, поэтому следует ввести обязательную электронную подачу деклараций о доходах, а также снизить административную нагрузку за счет автоматической подачи деклараций.

Также ОЭСР указывает, что конкуренция в финансовой отрасли развита плохо, процентные ставки не снижаются, поэтому необходимо усилить доступные Совету по конкуренции инструменты, чтобы отслеживать антиконкурентное поведение на финансовых рынках. Капитализация фондового рынка Латвии очень низка, и, в отличие от других стран Балтии, ни одна из крупных государственных компаний не котируется на бирже. В связи с этим ОЭСР настоятельно рекомендует ускорить реализацию планов по выводу госкомпаний на фондовый рынок.

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