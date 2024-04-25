Новый доклад ОЭСР: необходимо реформировать налоговую систему Латвии

Латвии необходимо улучшить фискальную политику, реформировать налоговую систему, повысить потенциал публичного сектора и привлекать инвестиции, чтобы стимулировать рост экономики, говорится в новейшем обзоре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о состоянии латвийской экономики.
ОЭСР отмечает, что Латвии необходимо ускорить структурные реформы в условиях замедления экономической конвергенции и последствий войны в Украине. Как указывают эксперты, война России против Украины привела к росту цен на энергоресурсы и сбоям в торговле и поставках, что влияет на рост экономики.
ОЭСР ожидает, что фискальная позиция Латвии в этом году ослабнет и, несмотря на давление инфляции, останется нейтральной в 2025 году. В условиях высокого уровня бюджетного дефицита и государственного долга, превышающего среднесрочный целевой показатель, фискальная политика должна постепенно ужесточаться, чтобы снизить дефицит бюджета и давление инфляции, рекомендуют эксперты.
Война в Украине привела к росту расходов на оборону и внутреннюю безопасность, при этом правительство Латвии намерено и дальше увеличивать расходы на образование и здравоохранение, поэтому ОЭСР рекомендует повышать эффективность расходов, перераспределять расходы и увеличивать налоговые поступления.
Также в обзоре подчеркивается необходимость реформирования налоговой системы Латвии. Как отмечает ОЭСР, одна из главных проблем заключается в том, что высокие социальные взносы для лиц с низким и средним уровнем доходов уменьшают желание официально оформлять трудовые отношения, что способствует нелегальной занятости, поэтому ОЭСР рекомендует снизить налоговое бремя на рабочую силу для людей с низким уровнем доходов.
Проблему, по мнению экспертов ОЭСР, представляют и низкие поступления налога на недвижимость, при этом кадастровая стоимость недвижимости не привязана к рыночным ценам. В связи с этим ОЭСР рекомендует повысить периодические налоги на недвижимость на основе регулярно обновляемой рыночной стоимости, продолжая при этом предоставлять наименее обеспеченным домохозяйствам налоговые льготы на их основное жилье.
Также в обзоре содержатся рекомендации ОЭСР о том, как повысить потенциал публичного сектора, эффективность расходов и борьбы с уклонением от уплаты налогов и коррупцией.
ОЭСР отмечает, что качество и эффективность публичной политики подрывают высокая текучесть кадров и нехватка цифровых и управленческих навыков, поэтому Латвии следует сделать должности в общественном секторе более привлекательными и улучшить обучение чиновников.
В свою очередь, слабый анализ влияния политики до и после реализации конкретных мер снижает эффективность публичных услуг и расходов, поэтому ОЭСР рекомендует Латвии улучшить анализ затрат и выгод, а также развивать сотрудничество между государственными учреждениями.
ОЭСР отмечает, что в Латвии широко распространено неполное декларирование доходов и зарплат, поэтому следует ввести обязательную электронную подачу деклараций о доходах, а также снизить административную нагрузку за счет автоматической подачи деклараций.
Также ОЭСР указывает, что конкуренция в финансовой отрасли развита плохо, процентные ставки не снижаются, поэтому необходимо усилить доступные Совету по конкуренции инструменты, чтобы отслеживать антиконкурентное поведение на финансовых рынках. Капитализация фондового рынка Латвии очень низка, и, в отличие от других стран Балтии, ни одна из крупных государственных компаний не котируется на бирже. В связи с этим ОЭСР настоятельно рекомендует ускорить реализацию планов по выводу госкомпаний на фондовый рынок.
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