Что будет с экономикой Латвии и как это отразится на росте зарплат?

Литва демонстрирует самый высокий в странах Балтии экономический рост, опережая Эстонию и Латвию, свидетельствует весенний экономический прогноз банка Luminor, в котором отмечается, что экономические условия в Балтии улучшатся в этом году после разочаровывающего 2023 года.
Быстрее всего будет расти экономика Литвы, также ожидается рост в Латвии. Хотя в конце года ВВП начнет расти и в Эстонии, в целом за год рост ее экономики будет отрицательным, сообщили в пресс-службе банка.
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, темпы роста ВВП в 2023 году оказались ниже потенциальных во всех трех странах Балтии из-за кризиса. Спад в экономике Латвии и Литвы в 2023 году составил 0,3% по сравнению с 2022 годом, а в экономике Эстонии - 3,1%.
"В этом году ожидается улучшение экономических показателей - в Литве рост составит 2%, в Латвии - 1,2%. Хотя во второй половине года начнется рост и в эстонской экономике, ВВП в этом году будет на уровне -1%, поскольку прошлогоднее падение сохранялось в течение всего года", - сказал Уускюла.
По его словам, в следующем году можно ожидать ускорения экономического роста как в Эстонии, так и в Латвии.
Литва также находится на пути к росту, хотя он несколько замедлился по сравнению с этим годом. Прогноз роста Эстонии составляет 3%, Латвии - 3,3%, Литвы - 1,8%.
Инфляция в странах Балтии в 2024 году ожидается ниже, чем в еврозоне, поскольку снижение цен на сырьевые товары отразится на потребительских ценах,
при этом Luminor даже прогнозирует снижение цен в Латвии и Литве. В Эстонии ожидается рост цен в среднем на 3% в течение года, в основном из-за налоговых изменений в этом году.
"Уровень инфляции в трех странах нашего региона сильно зависит от мировых цен на энергоносители и продукты питания. Поскольку прежние высокие затраты уже отразились на ценах, уровень инфляции в настоящее время ниже уровня еврозоны, не считая местных условий, - сказал Уускюла. - Цены на товары, как и ожидалось, уже снижаются, но цены на услуги растут из-за медленной корректировки и повышения заработной платы".
В 2025 году Luminor прогнозирует схожий (1% и 0,7% соответственно) рост потребительских цен в Эстонии и Латвии. В Литве может повториться эстонский сценарий этого года, и цены могут вырасти на 3% из-за запланированных налоговых изменений.
В 2023 году рост номинальной заработной платы в странах Балтии будет двузначным и составит от 11,4 до 12,2%. Эстония по-прежнему будет иметь самые высокие доходы, но южные соседи будут приближаться к ней благодаря более высоким темпам роста.
"Ожидается, что в 2024 году рост заработной платы достигнет 7% в Эстонии, 7,8% в Латвии, а в Литве составит 8,6%. Предполагается, что в следующем году рост зарплат будет опережать инфляцию, и снова рост доходов в Латвии и Литве будет несколько быстрее, чем в Эстонии", - сказал Уускюла.
Говоря о перспективах экономик стран Балтии, главный экономист Luminor отметил, что положительным моментом является то, что экспорт услуг находится на подъеме и продолжит расти в будущем. Средства Европейского союза также стимулируют внутренний спрос, а покупательная способность потребителей растет.
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