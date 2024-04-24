Что будет с экономикой Латвии и как это отразится на росте зарплат?

Инфляция в странах Балтии в 2024 году ожидается ниже, чем в еврозоне, поскольку снижение цен на сырьевые товары отразится на потребительских ценах,

при этом Luminor даже прогнозирует снижение цен в Латвии и Литве. В Эстонии ожидается рост цен в среднем на 3% в течение года, в основном из-за налоговых изменений в этом году.

"Уровень инфляции в трех странах нашего региона сильно зависит от мировых цен на энергоносители и продукты питания. Поскольку прежние высокие затраты уже отразились на ценах, уровень инфляции в настоящее время ниже уровня еврозоны, не считая местных условий, - сказал Уускюла. - Цены на товары, как и ожидалось, уже снижаются, но цены на услуги растут из-за медленной корректировки и повышения заработной платы".

В 2025 году Luminor прогнозирует схожий (1% и 0,7% соответственно) рост потребительских цен в Эстонии и Латвии. В Литве может повториться эстонский сценарий этого года, и цены могут вырасти на 3% из-за запланированных налоговых изменений.

В 2023 году рост номинальной заработной платы в странах Балтии будет двузначным и составит от 11,4 до 12,2%. Эстония по-прежнему будет иметь самые высокие доходы, но южные соседи будут приближаться к ней благодаря более высоким темпам роста.

"Ожидается, что в 2024 году рост заработной платы достигнет 7% в Эстонии, 7,8% в Латвии, а в Литве составит 8,6%. Предполагается, что в следующем году рост зарплат будет опережать инфляцию, и снова рост доходов в Латвии и Литве будет несколько быстрее, чем в Эстонии", - сказал Уускюла.

Говоря о перспективах экономик стран Балтии, главный экономист Luminor отметил, что положительным моментом является то, что экспорт услуг находится на подъеме и продолжит расти в будущем. Средства Европейского союза также стимулируют внутренний спрос, а покупательная способность потребителей растет.

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