Семь направлений, которые не ждут туристов этим летом

Хотя чрезмерный туризм в летние месяцы является проблемой для всей Испании, в стране все же можно найти менее людные и более непринужденные направления. Например, город Валенсия, сочетающий в себе пляжный отдых и культурный досуг. Что стоит посмотреть в городе, читайте в нашем большом материале.

6. Бутан. Во время пандемии коронавируса жители страны вкусили все прелести жизни без туристов, и теперь не хотят их возвращения. С туристов взимается плата на устойчивое развитие при въезде в страну - и после открытия границ она увеличилась вдвое и составила 200 долларов в день, поэтому провести неделю отпуска в стране стоит очень дорого.

Вместо этого туристам советуют обратить внимание на Непал - потрясающе красивую страну с подобным туристическим опытом, где туристов наоборот встречают с распростертыми объятиями.

7. Токио, Япония. В японской столице наблюдается огромный приток туристов с тех пор, как границы вновь открылись после COVID, и в этом году он побил все предыдущие туристические рекорды. Местные власти расширили транспортные возможности и ввели ограничения на количество посетителей в некоторых туристических достопримечательностях, чтобы контролировать чрезмерный туризм в столице. Однако количество людей в городе по-прежнему может быть огромным.

Если хочется избежать толп, то можно отправиться в менее известные города Японии. Например, Фукуоку - восьмой по величине город страны. Он выглядит также современно, но немного в меньшем масштабе.

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