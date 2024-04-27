Видео В гнездо морских орлов в Дурбе прилетел ворон и украл оба яйца

В субботу, 27 апреля, было замечено, что гнездо морских орлов в Дурбе "навестил" ворон, который унес оба яйца, сообщила Аманда, пользовательница группы "Морские орлы Дурбе" в социальной сети Facebook.
Ворон прибыл в чужое гнездо в субботу, в 15:50.
На видео видно, как ворон появляется в любимом зрителями гнезде морских орлов в Дурбе, где находятся два яйца. Самка морских орлов Милда в это время в гнезде не находилась.
Ворон времени в гнезде не тратил. Он клювом схватил одно из яиц и улетел.
Видео: Ворон украл одно орлиное яйцо в Дурбе
На этом все не закончилось. Через несколько минут ворон вернулся и взял второе яйцо.
Видео: Ворон через минуту крадет и второе яйцо
Уже сообщалось, что утром 13 апреля было обнаружено, что орел-отец Хуго не вернулся в гнездо. От супруга Милды до сих пор нет вестей.
Согласно информации на сайте Латвийского фонда природы, это гнездовье известно только с 2014 года, когда было найдено первое гнездо пары, построенное на срубленной сосне.
В 2014 году пара орланов очень удачно гнездилась - это было одно из четырех известных в Латвии гнездовий орланов в тот год, когда выросли трое детенышей. В 2015 году орлы решили перебраться в новое гнездо и начали строить его на вершине стоявшей неподалеку старой ели, сломанной ветром или снегом. Вокруг места облома выросло несколько веток, образовавших пространство, пригодное для постройки гнезда, на высоте около 25 метров.
Гнездо интересно тем, что обустроено на ели, поскольку орланы редко выбирают ель для гнездования - это лишь четвертое известное в Латвии гнездо, построенное на ели. Около половины всех гнезд орланов обустроены на соснах, треть на осинах и в меньшей степени на березах, черной ольхе и дубах.
На елях гнезда строятся обычно прямо на таких сломанных верхушках и находятся высоко над землей. Самое высокое известное гнездо орланов в Латвии находится на территории Национального парка Кемери на высоте 31,5 метра над землей и также обустроено на ели.
Разместить систему наблюдения в этом гнезде помогли Янис Рудзитис (SIA Rewind) и Гиртс Страздиньш, в ее обслуживании помогали Марис и Лео с форума Dabasdati.lv, а также Лекс ван Дронгелен и Йелле Липс.
Передачу данных в сети 4G обеспечивает LMT.
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