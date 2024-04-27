Видео В гнездо морских орлов в Дурбе прилетел ворон и украл оба яйца

Ворон прибыл в чужое гнездо в субботу, в 15:50.

На видео видно, как ворон появляется в любимом зрителями гнезде морских орлов в Дурбе, где находятся два яйца. Самка морских орлов Милда в это время в гнезде не находилась.

Ворон времени в гнезде не тратил. Он клювом схватил одно из яиц и улетел.

Видео: Ворон украл одно орлиное яйцо в Дурбе

На этом все не закончилось. Через несколько минут ворон вернулся и взял второе яйцо.

Видео: Ворон через минуту крадет и второе яйцо

Уже сообщалось, что утром 13 апреля было обнаружено, что орел-отец Хуго не вернулся в гнездо. От супруга Милды до сих пор нет вестей.

Согласно информации на сайте Латвийского фонда природы, это гнездовье известно только с 2014 года, когда было найдено первое гнездо пары, построенное на срубленной сосне.