Фото В Литве с неба упал "голубой лед" - это редкое, но очень опасное явление

Очевидец из деревни Висджяугай мыл трактор и услышал странный свист, как будто падает бомба.

Он посмотрел на небо и увидел белый объект, падающий вниз. Испугавшись, мужчина бросился за трактор, но вскоре осмелился приблизиться к упавшему объекту.

Оказалось, что это огромный кусок льда, который, упав на землю, раскололся на части.

Фото: Orai ir klimatas Lietuvoje/Facebook

Произошедшее описано в группе в Facebook. В посте высказано допущение, что виновен пассажирский самолет, летевший из Эдинбурга в Каунас. В ходе проверки данных полета в указанное время выяснилось, что этот конкретный самолет в тот момент находился в небе над данной территорией.

"Это опасное явление, которые называют "голубым льдом".