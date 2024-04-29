Фото В Литве с неба упал "голубой лед" - это редкое, но очень опасное явление

В субботу внимание пользователей соцсетей в Литве привлекло необычное происшествие на севере страны - с неба упал огромный кусок льда, сообщает издание 15min.
Очевидец из деревни Висджяугай мыл трактор и услышал странный свист, как будто падает бомба.
Он посмотрел на небо и увидел белый объект, падающий вниз. Испугавшись, мужчина бросился за трактор, но вскоре осмелился приблизиться к упавшему объекту.
Оказалось, что это огромный кусок льда, который, упав на землю, раскололся на части.
Произошедшее описано в группе в Facebook. В посте высказано допущение, что виновен пассажирский самолет, летевший из Эдинбурга в Каунас. В ходе проверки данных полета в указанное время выяснилось, что этот конкретный самолет в тот момент находился в небе над данной территорией.
"Это опасное явление, которые называют "голубым льдом".
Оно возникает, когда замерзшая вода (или другие отходы) вытекает из водопроводной системы самолета. Хотя в Литве такие инциденты редки и ранее не встречались, они могут представлять опасность для людей и наносить ущерб имуществу на земле. В других частях света подобные ледяные глыбы повреждают крыши домов, автомобили и т. д. Теоретически такая ледяная глыба может серьезно травмировать или даже убить человека", - поясняется в сообщении.
В нем также указывается, что в США в период с 1979 по 2003 год было зарегистрировано только 27 случаев "голубого льда". "В Литве я об этом никогда не слышал", - отмечает автор поста.
"Голубой лед" образуется на внешней стороне самолета во время полета, когда контейнер системы сбора отходов (его крышка расположена на фюзеляже) недостаточно плотно закрыт.
Когда самолет летит на большой высоте, где температура окружающей среды значительно ниже нуля, конденсирующаяся сточная вода начинает охлаждаться и превращается в глыбу льда. Когда самолет начинает снижаться перед посадкой и попадает в зону более теплого воздуха, впускное отверстие может начать таять и отделиться от самолета.
Название "голубой лед" связано с цветом дезинфицирующего средства, используемого некоторыми авиакомпаниями в сточных водах.
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