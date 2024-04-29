В последний день апреля возможна гроза

Прояснения возможны лишь в отдельных районах. Сегодня ночью во многих местах, а завтра днем преимущественно в северной части страны пойдет дождь. В некоторых местах вероятна гроза.

Во вторник будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью составит от +9 до +13 градусов, на северо-западе страны будет немного прохладнее - от +6 до +10 градусов.

Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов, однако местами, главным образом на побережье залива, будет не теплее +9…+14 градусов.

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