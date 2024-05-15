Главное за 15 мая Первое поражение Латвии, покушение на премьера Словакии и инструкции Минобороны

Латвия впервые проиграла на этом чемпионате мира по хоккею. Разгром со стороны команды Германии. В Словакии же было совершено покушение на премьер-министра страны. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET!
Новости Латвии:
Сборная Латвии потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею, крупно уступив национальной команде Германии.
Подготовленное Министерством обороны пособие "Как действовать в случае войны" также содержит рекомендации по действиям на временно оккупированной территории.
Журналистка Центра исследовательской журналистики Re:Baltica Инга Спринге обратится в Госполицию по поводу очередных поступающих ей в соцсетях угроз.
В минувшие выходные в Курземе было обнаружено второе в этом году тело новорожденного ребенка, сообщает представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
Поздно вечером в пятницу, 10 мая, сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя окрестности памятника Свободы, заметили возле него двух людей, которые частично сняли с себя штаны и трусы и позировали для своих друзей поблизости, которые фотографировали происходящее, сообщает Рижская муниципальная полиция.
Днем во вторник, 14 мая, поездка женщины на автомобиле Lexus под Ригой завершилась серьезной аварией. Она не заметила, что на дороге ведутся ремонтные работы, и протаранила машину дорожных рабочих, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Скандально известный инфлюенсер и предпринимательница Элина Дидрихсоне рассказала о неприятной истории. Когда наконец пришло время возвращаться из Дубая домой к сыну, супруги узнали, что их билеты на самолет аннулированы. Как такое могло произойти?
За рубежом:
В среду был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает словацкое издание Aktuality.
Темп российского наступления в Харьковской области за последние 24 часа замедлился, и российские войска изменили свою тактику наступления, пришли к выводу исследователи из американского Института изучения войны (ISW).
Войска РФ обстреляли Харьков днем во вторник, 14 мая, сообщил глава города Игорь Терехов. В ВСУ заявили, что российские военные нанесли удар управляемыми авиационными бомбами, пишет "Медуза".
Если вы когда-нибудь задумывались о посещении чемпионата мира по хоккею, то Чехия - это страна, куда стоит отправиться, чтобы насладиться настоящим спортивным праздником. Там этот вид спорта любят, а в плане цен, если сравнивать со Швецией и Финляндией, где чемпионаты проходят чаще, выйдет существенно дешевле.
Сотрудники ледового дворца в Остраве в матче сборной Латвии против команды Казахстана на чемпионате мира по хоккею сняли флаг Украины, сообщает Athletistic.
Жителей Эстонии пытаются обмануть с помощью новой схемы мошенничества: жертв запугивают и требуют выплатить несуществующие долги, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
"Начать заранее строить противотанковые укрепления", - отвечает Люба из Львова на вопрос "чему Латвии стоит поучиться у Украины?".
RUS TVNET представляет документальный проект "Один день с украинцем в Латвии", показывая истории людей, которые не выбирали, уезжать ли им из родной страны. За них это решила война. Латвия стала укрытием для них, но стала ли гостеприимным домом?
Громкая история про неудачную косметическую процедуру в Риге получила продолжение. Врач-косметолог Ольга Корякина, которую обвинили в предоставлении некачественной услуги с использованием ботокса, наконец-то вышла на связь со СМИ. Теперь в этом инциденте фигурируют не только Госполиция и Инспекция здравоохранения, но и Латвийское общество врачей (LĀB) и Служба госбезопасности (VDD).
Цветущая майская сирень вдохновляет некоторых нарвать себе благоухающий букетик. В муниципальной полиции Риги TVNET+ рассказали, какие штрафы грозят тем, кто варварски относится к природе.
Под занавес прошлого года латвийские парламентарии узаконили партнерские отношения, введя в обиход новую социальную практику. В ряде европейских стран партнерство популярно не только среди однополых пар, но и у гетеросексуальных семей.
Какие преимущества получают мужчина и женщина, зарегистрировав партнерство? Может ли партнер претендовать на имущество второй половины при расставании или наследовать его? Несет ли партнер обязательства по кредитам своего спутника жизни и можно ли обезопасить себя брачным контрактом? Об этом TVNET+ побеседовал с присяжным адвокатом Андреем Адамсоном.
Хотя конкурс песни "Евровидение" завершился, страсти и скандалы вокруг него не утихают. Конкурс до сих пор находится в поле зрения кремлевской пропаганды, и в течение недели "Евровидения" распространялись различные фейковые новости, связанные с конкурсом и представителями Украины на нем.
Маклеры признают: в слухах о том, что иностранные инвесторы продают свою недвижимость в Эстонии, есть доля правды, пишет Rus.Postimees.
Американский президент Джо Байден начал новую битву в торговой войне с Китаем, развязанной его предшественником Дональдом Трампом, и повысил пошлины на электромобили и другой китайский импорт объемом 18 млрд долларов год. Китай возмутился и пригрозил ответить, однако и Белый дом, и эксперты рассчитывают, что обострения торговой войны на этот раз удастся избежать.
Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным посетила концерт группы ДДТ. Примадонна опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как они с супругом подпевают песне "Осень" Юрия Шевчука.
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