Главное за 15 мая Первое поражение Латвии, покушение на премьера Словакии и инструкции Минобороны

Громкая история про неудачную косметическую процедуру в Риге получила продолжение. Врач-косметолог Ольга Корякина, которую обвинили в предоставлении некачественной услуги с использованием ботокса, наконец-то вышла на связь со СМИ. Теперь в этом инциденте фигурируют не только Госполиция и Инспекция здравоохранения, но и Латвийское общество врачей (LĀB) и Служба госбезопасности (VDD).

Цветущая майская сирень вдохновляет некоторых нарвать себе благоухающий букетик. В муниципальной полиции Риги TVNET+ рассказали, какие штрафы грозят тем, кто варварски относится к природе.

Под занавес прошлого года латвийские парламентарии узаконили партнерские отношения, введя в обиход новую социальную практику. В ряде европейских стран партнерство популярно не только среди однополых пар, но и у гетеросексуальных семей.

Какие преимущества получают мужчина и женщина, зарегистрировав партнерство? Может ли партнер претендовать на имущество второй половины при расставании или наследовать его? Несет ли партнер обязательства по кредитам своего спутника жизни и можно ли обезопасить себя брачным контрактом? Об этом TVNET+ побеседовал с присяжным адвокатом Андреем Адамсоном.

Хотя конкурс песни "Евровидение" завершился, страсти и скандалы вокруг него не утихают. Конкурс до сих пор находится в поле зрения кремлевской пропаганды, и в течение недели "Евровидения" распространялись различные фейковые новости, связанные с конкурсом и представителями Украины на нем.

Маклеры признают: в слухах о том, что иностранные инвесторы продают свою недвижимость в Эстонии, есть доля правды, пишет Rus.Postimees.

​Американский президент Джо Байден начал новую битву в торговой войне с Китаем, развязанной его предшественником Дональдом Трампом, и повысил пошлины на электромобили и другой китайский импорт объемом 18 млрд долларов год. Китай возмутился и пригрозил ответить, однако и Белый дом, и эксперты рассчитывают, что обострения торговой войны на этот раз удастся избежать.

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным посетила концерт группы ДДТ. Примадонна опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как они с супругом подпевают песне "Осень" Юрия Шевчука.

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