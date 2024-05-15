Инга Спринге обратится в полицию по поводу угроз изнасилования

Спектакль позиционировался как закадровый спектакль в прямой связке с событиями во время создания сериала "Раскол". В спектакле принимают участие как журналисты, так и актеры Театра им. Чехова: вместе они рассказывают истории, оставшиеся за кадром сериала "Раскол", а также делятся своим личным опытом, связанным с жизнью в современном обществе, где сам факт того, что ты латыш и/или русский в контексте нынешней войны обрел особый смысл и предполагает совершенно иную ответственность, чем раньше.

Спектакль поставил режиссер Валтерс Силис. Кроме актеров Театра им. Чехова в постановке приняли участие журналисты Re:Baltica Санита Емберга, Инга Сприньге, Инесе Браже, Анния Петрова, а также партнеры Re:Baltica – представители портала Chayka.lv Инна Плавока и Наталья Пальчевская.

В начале года был опубликован документальный четырехсерийный сериал Re:Baltica "Раскол". В сериале журналистки изучают столкновения мнений в обществе, их происхождение и последствия для безопасности и процветания страны.

Также сообщалось, что в прошлом году в тюрьму попал Янис Сондарс, которого осудили за преследование Спринге. Департамент уголовных дел Верховного суда решил не возбуждать кассационное производство по делу, по которому Сондарс приговорен к лишению свободы на два месяца за преследование Спринге, в связи с чем вступил в силу обвинительный для него приговор.

Сондарса обвинили в том, что он неоднократно высказывал угрозы, а также в преследовании, или многократном и длительном нежелательном общении с лицом, имевшим основания опасаться за свою безопасность.

Сондарс хотел запугать лично не знакомую ему Спринге, так как был недоволен публикациями Re:Baltica. Сондарс преследовал журналистre на протяжении почти двух лет, понимая, что Спринге не хочет с ним общаться.

Он угрожал журналистке в прямых эфирах социальной сети Facebook, пришел с похоронным венком в офис Re:Baltica и много раз звонил на частный телефон Спринге, отправлял угрозы по СМС и WhatsApp.

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