Инга Спринге обратится в полицию по поводу угроз изнасилования

Журналистка Центра исследовательской журналистики Re:Baltica Инга Спринге обратится в Госполицию по поводу очередных поступающих ей в соцсетях угроз.
Un kā iesākās jūsu rīts? pic.twitter.com/fY71R8gBNV— Inga Springe (@IngaSpringe) May 15, 2024
Журналистка обнародовала часть переписки к своему призыву ехать на спектакль "Разобщение" Рижского русского театра имени Чехова и Re:Baltica в Даугавпилсе. В переписку также включились некие Наташа Русинова и Оскар Лекунс, среди прочего угрожая изнасиловать журналистку.
Сприньге сказала, что была удивлена угрозами, так как в последнее время комментарии такого характера получает крайне редко. При этом с ее стороны общения в соцсетях на "раскалывающие темы" в последнее время не было.
Журналистка сказала, что Русинова комментирует ее записи регулярно, однако заметила Лекунса впервые. Лекунс связался со Спринге, пояснив, что "выступает против насилия", но выступает против раскола общества. Однако Спринге решила написать заявление в Госполицию о двух лицах, так как такой способ коммуникации не может быть нормой, ссылаясь на "я же ничего".
В Даугавпилсском театре 28 мая покажут спектакль "Разобщение" Театра им. Чехова и центра журналистских расследований Re:Baltica. Спектакль 4 марта был сыгран в Рижском русском театре и планировался как одноразовое событие, однако после призывов повторить спектакль решено было предложить публике посмотреть его еще раз - в Даугавпилсе.
Спектакль позиционировался как закадровый спектакль в прямой связке с событиями во время создания сериала "Раскол". В спектакле принимают участие как журналисты, так и актеры Театра им. Чехова: вместе они рассказывают истории, оставшиеся за кадром сериала "Раскол", а также делятся своим личным опытом, связанным с жизнью в современном обществе, где сам факт того, что ты латыш и/или русский в контексте нынешней войны обрел особый смысл и предполагает совершенно иную ответственность, чем раньше.
Спектакль поставил режиссер Валтерс Силис. Кроме актеров Театра им. Чехова в постановке приняли участие журналисты Re:Baltica Санита Емберга, Инга Сприньге, Инесе Браже, Анния Петрова, а также партнеры Re:Baltica – представители портала Chayka.lv Инна Плавока и Наталья Пальчевская.
В начале года был опубликован документальный четырехсерийный сериал Re:Baltica "Раскол". В сериале журналистки изучают столкновения мнений в обществе, их происхождение и последствия для безопасности и процветания страны.
Также сообщалось, что в прошлом году в тюрьму попал Янис Сондарс, которого осудили за преследование Спринге. Департамент уголовных дел Верховного суда решил не возбуждать кассационное производство по делу, по которому Сондарс приговорен к лишению свободы на два месяца за преследование Спринге, в связи с чем вступил в силу обвинительный для него приговор.
Сондарса обвинили в том, что он неоднократно высказывал угрозы, а также в преследовании, или многократном и длительном нежелательном общении с лицом, имевшим основания опасаться за свою безопасность.
Сондарс хотел запугать лично не знакомую ему Спринге, так как был недоволен публикациями Re:Baltica. Сондарс преследовал журналистre на протяжении почти двух лет, понимая, что Спринге не хочет с ним общаться.
Он угрожал журналистке в прямых эфирах социальной сети Facebook, пришел с похоронным венком в офис Re:Baltica и много раз звонил на частный телефон Спринге, отправлял угрозы по СМС и WhatsApp.
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