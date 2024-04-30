Вторник, как и апрель в целом, подходит к концу. Лучшая новость сегодняшнего дня - завтра выходной! Ну а если серьезно, за день произошло множество немаловажных событий, которым стоит уделить внимание. В ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о главном за вторник, 30 апреля.
Главное за 30 апреля ⟩ Сообщения о землетрясении, признание AstraZeneca о вакцине и Донс на сцене "Евровидения"
Новости Латвии:
В окрестностях Лиепаи, возможно, произошло небольшое землетрясение. Очевидцы почувствовали его и в Риге
В Евросоюзе полным ходом идет реформа финансовой системы, которая коснется каждого латвийца: тем, кто не любит платить налоги, придется несладко. На подходе – цифровой евро и строгое регулирование криптовалют, принят новый пакет нормативных актов по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Directive, AMLD), призванный в том числе и снизить порог анонимных наличных платежей. Делимся подробностями, что происходит в Латвии и мире.
Двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения не хотели ждать общественного транспорта, чтобы добраться из Иманты в Зиепниеккалнс. Они решили зацепиться за перевозимые грузовиком лесоматериалы, однако вскоре попали в руки сотрудников Госполиции, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В пятницу на пропускном пункте в Гребнево пограничники задержали гражданина России, который предложил пограничнику взятку в размере 30 евро, сообщила Госпогранохрана.
Некий мужчина вместе с близкими отправился в Ригу, на ул. Патверсмес, навестить свою мать, от которой долгое время не получал никаких известий. На стук в дверь никто не отозвался, поэтому родственники вызвали оперативные службы. К сожалению, женщину нашли в квартире без признаков жизни, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
29 апреля около 15:40 в Риге на проспекте Курземес трамвай наехал на женщину-пешехода, которая погибла на месте. Госполиция расследует обстоятельства происшествия, сообщает Apollo.lv.
Во вторник в Рижском аэропорту откроется постоянная база норвежской авиакомпании Norwegian. Всего Рижский аэропорт будет базой для 30 пилотов авиакомпании и 60 летных экипажей.
Государственная полиция начала проверку по факту возможного повреждения таблички на улице Независимости Украины у посольства России, выяснило агентство LETA.
За сексуальное насилие над пятью девочками в Талсинском крае Курземский районный суд приговорил 83-летнего священника к десяти годам тюрьмы, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Госполиция призвала Рижскую Пардаугавскую прокуратуру выдвинуть обвинение 84-летней женщине в убийстве мужчины, скорее всего, сковородой, сообщили в полиции.
В комиссии Сейма по образованию, культуре и науке нет единогласия по поводу отказа от русского языка как второго иностранного на этапе средней школы, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Фармацевтический гигант AstraZeneca впервые признал в суде, что его вакцина от коронавируса может вызвать смертельный побочный эффект свертывания крови, пишет Rus.Postimees со ссылкой на The Telegraph.
Полиция Великобритании сообщила, что во вторник в лондонском районе Хейнот мужчина с самурайским мечом убил 13-летнего мальчика и ранил еще четырех человек, в том числе двух полицейских, сообщает ВВС.
Инга Рублите умерла после того, как ее нашли без сознания сидящей, укрывшись своим пальто, в приемном отделении неотложной помощи больницы спустя более восьми часов после прибытия. Узнать, что происходило с Ингой в последние часы ее жизни, было особенно болезненным для ее семьи и друзей, сообщает британская газета The Guardian.
Спустя почти восемь лет после решения выйти из Евросоюза Великобритания так до конца и не развелась со своим крупнейшим партнером. Получив право вернуть барьеры в торговле еще в январе 2021 года, власти до последнего откладывали проверки товаров на границе, опасаясь дефицита продуктов и недовольства населения. И вот во вторник в полдень опустился наконец главный шлагбаум.
98-летняя Лидия Степановна из деревни Очеретино в Донецкой области прошла 10 км под обстрелами, чтобы уйти из оккупированного российскими войсками района.
Субботний вечер. На улице идет снег вперемешку с дождем. В Раквереском отделе полиции Эстонии собралось несколько десятков стражей порядка, готовых выдвинуться на рейд по поимке водителей в наркотическом опьянении, поскольку последние исследования сточных вод показали тревожный рост употребления наркотиков в городе, сообщает Rus.Postimees.
Гибель двух украинских военных, которые находились в баварском городке Мурнау на реабилитации после ранения, возмутила не только украинцев. Что известно об убийце и обстоятельствах преступления - в статье DW.
Жительница эстонского города Тарту Эвелин Онно пришла на помощь пенсионерке, готовой отдать все свои сбережения телефонным мошенникам. Эту историю рассказывает Rus.Postimees.
Российская армия в понедельник вечером обстреляла ракетами украинский город Одесса, убив не менее четырех человек и ранив 32, сообщили Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины и мэр города.
Бывший российский военный Николай Шапошников и его родившаяся в Киеве жена Елена помогали Главному разведывательному управлению России организовывать саботажи в Европе, сообщает The Insider.
Интересное чтиво:
Гинеколог-эндокринолог Астрида Тиране говорит то, что думает, и ее язык живой и искрометный. Ее выступление на форумах обычно сопровождается бурными аплодисментами. Ее еще называют пророком заместительной гормональной терапии (ЗГТ), который учит "девушек" после 50, 60 и 70 лет наслаждаться жизнью в полной мере. Сама врач - яркий пример того, что ее советы работают: преодолев 80-летний рубеж, она по-прежнему каждый день ходит на работу.
В субботу, 27 апреля, в клубе Skapis, месте силы квир-сообщества, прошел конкурс для начинающих дрэг-артистов. Смотрите фотографии с масштабного мероприятия!
Проживающая в России латвийская актриса Агата Муцениеце выиграла суд против своего бывшего мужа и отца детей актера Павла Прилучного: она подала иск в суд о взыскании средств на содержание.
Уже несколько месяцев министра образования и науки Анду Чакшу на публичных мероприятиях сопровождает джентльмен. Она больше не скрывает, что между ними нечто большее, чем просто дружба.
Во вторник, 30 апреля, музыкант Донс провел первую репетицию на большой сцене "Евровидения" в шведском Мальмё. Смотрите фото!
Женщина по имени Астрид Менкс (78 лет) - латышка из США, которая с 2006 года замужем за одним из самых богатых людей мира, американским инвестором и филантропом Уорреном Баффетом. Кто эта женщина?
Во вторник, 30 апреля, музыкант Донс провел первую репетицию на большой сцене "Евровидения". Опубликовано и первое видео с нее.
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