Главное за 30 апреля Сообщения о землетрясении, признание AstraZeneca о вакцине и Донс на сцене "Евровидения"

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Гинеколог-эндокринолог Астрида Тиране говорит то, что думает, и ее язык живой и искрометный. Ее выступление на форумах обычно сопровождается бурными аплодисментами. Ее еще называют пророком заместительной гормональной терапии (ЗГТ), который учит "девушек" после 50, 60 и 70 лет наслаждаться жизнью в полной мере. Сама врач - яркий пример того, что ее советы работают: преодолев 80-летний рубеж, она по-прежнему каждый день ходит на работу.

В субботу, 27 апреля, в клубе Skapis, месте силы квир-сообщества, прошел конкурс для начинающих дрэг-артистов. Смотрите фотографии с масштабного мероприятия!

Проживающая в России латвийская актриса Агата Муцениеце выиграла суд против своего бывшего мужа и отца детей актера Павла Прилучного: она подала иск в суд о взыскании средств на содержание.

Уже несколько месяцев министра образования и науки Анду Чакшу на публичных мероприятиях сопровождает джентльмен. Она больше не скрывает, что между ними нечто большее, чем просто дружба.

Во вторник, 30 апреля, музыкант Донс провел первую репетицию на большой сцене "Евровидения" в шведском Мальмё. Смотрите фото!

Женщина по имени Астрид Менкс (78 лет) - латышка из США, которая с 2006 года замужем за одним из самых богатых людей мира, американским инвестором и филантропом Уорреном Баффетом. Кто эта женщина?

Во вторник, 30 апреля, музыкант Донс провел первую репетицию на большой сцене "Евровидения". Опубликовано и первое видео с нее.

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